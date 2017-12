Gong, Gesang, Gesetze Der älteste Stammtisch Sachsens funktioniert seit 80 Jahren nach ziemlich strengen Regeln. Aber er hat ein Problem: Das Alter seiner Mitglieder.

zurück Bild 1 von 3 weiter Sachsens ältester Stammtisch ist älter als die meisten seiner auch schon in die Jahre gekommenen Mitglieder. Sie sind inzwischen Gäste im Kaiserhof Radeberg. © Ronald Bonß Sachsens ältester Stammtisch ist älter als die meisten seiner auch schon in die Jahre gekommenen Mitglieder. Sie sind inzwischen Gäste im Kaiserhof Radeberg.

Die Stammtischbrüder haben ein Nachwuchsproblem. Deshalb wollen sie Reinhard Sonntag (r.) als Mitglied gewinnen. Nicht nur wegen seines Nachnamens würde er gut zum SOS-Stammtisch passen.

Sonntagmorgen ohne Sorgen (SOS) besteht schon seit 1937.

Das Gesetzbuch des Stammtischs hat es in sich. Vor allem die Bierstrafen. Wird der Eröffnungsgong zu spät geschlagen, kostet das eine Runde. Ebenso, wenn einer zu spät kommt, zu oft dazwischen redet, anwesende Mitglieder mit Tiernamen anspricht, die Stammtischlieder falsch singt oder gar eine Runde antrinkt, bevor das Lied zu Ende ist. Die Karenzzeit beträgt ab halb elf zehn Minuten. Wird der Stammtisch nur fünf Minuten zu spät geschlossen, ist satzungsgemäß auch eine Runde fällig. Unentschuldigtes Fehlen macht fünf Euro Strafe.

Ein Gesetzblatt und ein Gong. Vielleicht sind die strengen Regeln das Geheimnis von Sachsens ältestem Stammtisch, der sich immer am ersten Sonntag im Monat in Radeberg trifft. Seit 1937. SOS nennt sich die Runde, „Sonntagmorgen ohne Sorgen“. Den Hausmannspflichten entfliehen, während die Ehefrau daheim das Mittagessen kocht.

Diesmal gibt es keine Strafen. Die Ersten sind vor der Zeit am Eingang des vornehmen Kaiserhofs. Das Wohnzimmer der Stammtischbrüder ist der „Wettiner Salon“ im Obergeschoss. Fischgrätparkett, lederbespannte Stühle, dunkelbraune Holzmöbel, Tische und klassische Buffet-Schränke. Ratsherrenstil. Angemessen für die ehrwürdige Runde. Zwei ehrenamtliche Politiker, ein Finanzberater, ein Musiker, ein Chemiker, diverse Ingenieure. Gute Sonntagskleidung dominiert, gebügelte Hemden, feine Pullover, Sakkos, ein paar Krawatten, farblich abgestimmte Schuhe.

Eine Kellnerin fängt die Männer an der Tür ab: „Ihr müsst heute unten Platz nehmen.“ Am Vortag war oben Tanz. Die Ballnacht ging bis sechs. Nun wird aufgeräumt. Unten heißt, an einem Tisch gegenüber dem Tresen, eingefasst von einer Couch. Wenigstens ein bisschen separiert von den Frühstücksgästen des Hotels.

Wolfgang Seifert, Zeugwart und Vizepräsident in einem, richtet den Wimpelhalter aus, streicht die Stoffstreifen glatt und legt den Gong bereit. Alles muss seine Ordnung haben. Für jedes runde Jubiläum gibt es einen Wimpel. Auf einem steht in Schnörkelschrift „Gewidmet von den Frauen 9.10.52.“ Da war der Stammtisch 15 Jahre alt. „Grüßt Euch“, ruft der Finanzexperte im Ruhestand den Männern zu. Mit seinen 68 ist er der Zweitjüngste und seit 24 Jahren dabei. Händeschütteln, Mantel ablegen, dann kommen die nächsten. Von neun Mitgliedern sind sechs pünktlich. Der Präsident ist krank, einer feiert Geburtstag in Thüringen und der dritte kommt später, weil er noch beim Gottesdienst in der Kirche den Chor leitet.

„Was nehmen die Herren?“, fragt die Kellnerin. Fünf große Radeberger sind von der Satzung gedeckt, das alkoholfreie Clausthaler nicht. Der Stammtisch hat laut Gesetzbuch die „Aufgabe, bis zu zwölf einsame Männerseelen wenigstens einmal im Monat bei einem oder auch mehr Gläschen Radeberger Bier für zwei Stündchen aus ihrem tristen Alltag zu reißen“.

Die Männer quatschen ein wenig undiszipliniert. Wolfgang Seifert schreitet ein. Er steht auf, schlägt den Gong und beginnt, die SOS-Hymne zu singen. Die anderen stimmen ein. „Harmonie hält uns zusammen, Harmonie ist unser Leben, Harmonie hält uns vereint.“ Und weil es so schön war, gleich noch einmal. In den Gesang stimmt der verspätete Chorleiter Reinhard Kap-hengst ein. Der 79-jährige Musiker ist seit Dezember 1984 Mitglied. Wolfram Kühn ist der Älteste. Der 83-Jährige mit der knarzigen Stimme entstammt einer alten Radeberger Zweiraddynastie und ist seit 34 Jahren dabei. Das gleichnamige Fahrradgeschäft gibt es bis heute. Hans-Dieter Mischurke, Ex-Halbprofifußballer, 76 Jahre alt und seit 1997 Stammtischbruder.

Christoph Heinze ist die graue Eminenz am Tisch. Früher war der 80-Jährige Stadtrat und Vize-Bürgermeister von Radeberg. Dem Stammtisch ist er seit Anfang der Neunziger treu. Der Spaßmacher der Truppe ist Klaus Thormeier, 78, seit 32 Jahren Stammtischbruder. Er kommt immer aus Dresden nach Radeberg. Mario Schubert, ein Frischling und erst vier Jahre dabei. Sein Vater spielte mit dem deutlich älteren Mischurke schon vor Jahrzehnten Fußball, den Ex-Bürgermeister kennt er durch seinen Job. Mit 49 Jahren ist Schubert „unser Küken“, wie Thormeier ihn väterlich grinsend nennt.

Allzu viel jünger ginge nicht. Es gilt die Bundespräsidenten-Regel. Mindestens 40 muss einer sein, damit er hier Gespräche mit „wissenschaftlichem Charakter“ führen darf. Probezeit vier bis fünf Monate. Sagt das Gesetz. Und, dass nicht politisiert werden soll. „Das ist nicht so einfach mit so einer Altherrenrunde“, sagt Klaus Thormeier. „Als ich neu war, gab es noch ein paar mehr in meinem Alter.“

Für die Runde ist Mario Schubert ein echter Gewinn, gewissermaßen die Brücke ins 21. Jahrhundert. Wolfgang Seifert reicht sein Handy rum, will ein Foto mit zwei Bekannten zeigen. Kühn nimmt es, drückt hin und das Bild ist weg. Seifert sucht es wieder heraus, aber nun ist es zu klein. „Mario, wie geht das?“ Der jüngere grinst. „Du musst kippen, so auf die Seite.“ Erleichterung bei den Älteren. „Dafür bin ich am Stammtisch“, sagt Schubert und grinst wieder.

Der Stammtisch hat trotz des „Kükens“ ein Problem. „Wir überaltern und brauchen dringend Nachwuchs“, sagt der Vizepräsident. Drei Plätze sind frei und die Ansprüche hoch. Es muss passen. Fast wie in einer Ehe. Die Männer haben sich einen Aspiranten eingeladen, den sie seit langer Zeit umwerben. Reinhard Sonntag, Betreiber der Radeberger Schlossmühle. „Entschieden hab ich mich aber noch nicht“, sagt er und bestellt sich ein großes Bier. Thormeier schmeichelt ihm. „Der Reinhard Sonntag würde gut zu uns passen, nicht nur wegen des Nachnamens.“

Die Brüder verhören ihn ein bisschen, wollen wissen, wie die Geschäfte laufen. Dann geht es doch ein bisschen um Politik, um Baufinanzierungen, Sparguthaben. „Die spielen uns kaputt mit ihrer Niedrigzinspolitik“, schimpft Sonntag und fragt in die Runde: „Habt ihr früher keinen Parteisekretär gehabt?“ „Nee, im Stillen vielleicht“. Gelächter.

Christoph Heinze bekommt wieder Durst, ruft etwas vornehm „Bedienung“. Thormeier und Schubert korrigieren im Chor: „Das heißt Wirtschaft.“ Jetzt sind die Stammtischbrüder so richtig in Fahrt. Die Kellnerin kommt. Noch mehr satzungsfeindliche Getränke werden bestellt. Außer Seifert, der ordert Bier. Der Fußballer Mischurke nimmt Kaffee, Heinze und Kaphengst Clausthaler. Thormeier sagt zur Kellnerin: „Ein bleifreies Weizen bitte.“ Das Trinkverhalten hat sich über die Jahrzehnte verändert. Ganz am Anfang traf man sich noch jeden Sonntag und trank auch mal einen über den Durst. Der letzte Gründer starb 1996, ein feiner Herr, der am Stammtisch in dunklem Anzug und mit lila-gestreifter Krawatte und weißem Hemd erschien, ein altes Foto zeigt ihn mit einer Radeberger Tulpe. Bis in den Nachmittag seien die Treffen gegangen. „Jetzt kommen viele mit dem Auto zum Stammtisch, aber ein richtiges Bier geht immer“, sagt Thormeier. „Heute fahren alle mittags nach Hause, um pünktlich am Tisch zu sitzen, wenn die Gattin das Essen serviert.“

Die besungene Harmonie ist spürbar. Hier haben sich Menschen gefunden, die sich mit Respekt begegnen, freundlich necken, tratschen und je nach Verfassung zwischen den Bieren Lieder singen. Nur heute sind sie nicht ganz so sangeslustig, weil sie nicht unter sich sein können.

Auf einem kleinen Tisch liegen die Heiligtümer des Stammtischs, historische Dokumente, Jahr- und Kassenbücher, Fotos und das heiligste vom Heiligen, das Gesangbuch. Lieder wie „Auf dein Wohl“, „Ein Bier mit Schaum“ und „Wohl bekomm uns der Tropfen“ verraten, worum es hier wohl geht. Auch beim Singen gibt es knallharte Regeln: „Nur von Mitgliedern zu Gehör zu bringen“ steht im Buch, Ausnahmegenehmigungen auf Anfrage.

Jedes der Mitglieder hat eine Funktion. Wie in einem Verein. Neben den Chefs einen Zeugwart und Chronisten, den Schriftführer, einen Vergnügungsausschuss, eine Revisionskommission. Die wichtigste Funktion kommt ohne Zweifel dem Oberklingelkassenschlüsselverwalter zu, der für die Kleingeld-Vereinskasse zuständig ist, die bei jedem Stammtischtreff auf dem Tisch steht. Eine rote Blechdose mit der Aufschrift 1937, Gau Sachsen. In Hitlers Reich wurde mit solchen Dosen für das „Winterhilfswerk“ gesammelt. Zehn Euro Beitrag pro Mann und Monat fließen in die Vereinskasse. „Habt ihr den alle dabei“, fragt Seifert. Thormeier grinst und sagt dann: „Ich weiß gar nicht, ob meine Frau mir soviel mitgegeben hat“ Gelächter.

Geht es nach den auf sich genommenen Strapazen, hat Thormeier das Zeug zum Rekordmeister am Stammtisch.

Vor der Wende sei er immer mit dem Zug von Dresden nach Radeberg gefahren. Damals tagte die Runde im Lokal „Zur Quelle“. Schwänke aus alten Tagen. „Einmal ist der Zug ausgefallen, da bin ich eben mit der Straßenbahnlinie 11 bis nach Bühlau gefahren und dann zu Fuß zur Quelle gelaufen“, sagt er. „Da hab ich ein Bier getrunken und dann wieder retour nach Dresden.“ Kurzes Schweigen. Reinhard Kaphengst ruft: „Das ist Stammtischtreue und Pflichtbewusstsein.“ Nicken und Lachen. Der alte Treffpunkt ist ein Stichwort.

Wehmütig erinnern sich die Männer an die Quelle. Das mit der Heimat für die SOSler ist ja so eine Sache. Die Quelle war schon der Ersatz für Schurigs Bierhalle, in denen sich die Gründerväter versammelten. Bis der Pächter 1960 überraschend kündigte. Aus der Quelle mussten die Stammtischbrüder 2012 raus. In besten Zeiten gab es dort neben dem SOS-Stammtisch zwei Raucherklubs, einen Spar- und einen Hausbesitzerverein. Nun war die gute Stube weg. Ein Notquartier musste her, erst eine Art Wintergarten in einer Pension, dann der Radeberger Lindenhof. Aber erst im Kaiserhof ist die Würde des Stammtischs wieder hergestellt. Immerhin gilt die traditionelle Männerrunde als ältester Stammtisch Sachsens. Zum 70. Gründungsjubiläum kam sogar das Fernsehen vorbei: Hans-Joachim Wolfram mit seiner Sendung „Außenseiter-Spitzenreiter“.

Turner haben den Stammtisch einst gegründet. Ein Zahnarzt war der erste Vorsitzende. Seine Nachfahren praktizieren bis heute in Radeberg, sind aber nicht mehr am Stammtisch. Hach, damals. Die Männer geraten ins Erinnern und Schwärmen. Wolfram Kühn erzählt, dass sein Großvater das Fahrradgeschäft schon 1897 eröffnet hatte. „Der hat den Radebergern das Radfahren beigebracht“, sagt Kühn. Mit einer Art Sicherheitstraining. „Er hat seine Fahrschüler immer am Sattel festgehalten, damit sie nicht umfallen.“ Das wäre inzwischen ein Problem, sagt Kühn. Die anderen gucken fragend. „Na da muss man ja anfassen, das ist heutzutage Sexismus.“ Die anderen lachen.

Auf einmal kommt Bewegung in die angewurzelte Runde. Drei der Herren müssen auf Toilette. Bier und Kaffee drücken. Das Gespräch verstummt kurz. Die Tür geht auf, zwei Männer treten vor die Theke, gucken sich ein wenig hilflos um. Russen, die ein Bier trinken wollen. Keiner in der Runde kann mehr Russisch. Schulterzucken, freundliches Lächeln. Die Kellnerin versteht die angedeutete Krug-Hebe-Bewegung und die zwei Finger richtig und gibt den Männern Bier.

Dann sind sie plötzlich bei Christoph Heinzes alter Berufsschule gelandet, an der er Lehrer war. Er erzählt von einem stadtbekannten Revoluzzer, als ihn Kühn krächzend unterbricht. „Genial war der Kerl, der hat Modelle in Blei gegossen.“ Und die Schwester: „Ein bildhübsches Weib.“ Heinze reißt das Wort wieder an sich, spricht stolz über die Prominenten, die er unterrichtet hat und die damals noch kein bisschen berühmt waren. „Das waren der Schlagersänger Hartmut Schulze-Gerlach, bekannt als „Muck“ oder Dynamo-Legende Hansi Kreische“, sagt er. „Beide waren als Betonbauer-Lehrlinge bei mir in der Klasse.“ Nur, keiner von denen kommt als Nachwuchs für den Stammtisch in Frage.

Sie haben noch einen anderen „jungen“ Mann im Auge, der bei Infineon arbeitet, aber viel in München ist. Mario Schubert hatte versucht, ihn zu werben. „Das ist nicht böse gemeint, aber der ist eigentlich nicht der Richtige, wenn er nie hier ist“, sagt Seifert zu Schubert. Der verspricht, noch einmal zu fragen, wie es nun aussieht. Schubert muss los. Der unentschiedene Aspirant Reinhard Sonntag auch. Zum Abschied wirft er noch eine Münze in die Klingelkasse. Kaphengst ruft ihm nach: „Schönen Sonntag noch“. Aufs Abschiedslied verzichten sie heute, zu viele andere Mittagsgäste sitzen drum herum. Streng genommen ein Verstoß gegen das Gesetz des Stammtischs.

