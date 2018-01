Görlitzer Bankräuber gefasst Schneller Erfolg für die Polizei: Der 42-jährige Täter hat sich gestellt. Vom Geld aus dem Überfall auf die Sparkassenfiliale in Königshufen fehlt jedoch jede Spur.

Görlitz. Nur einen Tag nach dem Überfall auf eine Sparkassenfiliale in der Kö-Passage in Görlitz konnte der Täter bereits festgenommen werden. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft in einem gemeinsamen Schreiben am Sonntagnachmittag mitteilte, hat sich der 42-Jährige selbst gestellt und in einer ersten Vernehmung die Tat gestanden.

Demnach habe der Pole die Filiale am Freitagvormittag betreten, hatte eine 61-jährige Mitarbeiterin mit einer abgeschlagenen Bierflasche bedroht und war mit einem vierstelligen Geldbetrag geflohen. Aufgrund des hohen Fahndungsdrucks, gemeinsam mit Beamten der Bundespolizei und Hubschrauber suchte die Polizei auch am Sonnabend das gesamte Stadtgebiet ab, habe der Täter aufgegeben und sich einer Streife der Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf an einem Einkaufszentrum an der Nieskyer Straße als der gesuchte Bankräuber zu erkennen gegeben, heißt es vonseiten der Polizei.

Von dem gestohlenen Geld fehlt bislang allerdings noch jede Spur. Der Beschuldigte gab an, diese auf der Flucht vor der Polizei verloren zu haben. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Görlitz erließ ein Haftrichter am Amtsgericht Görlitz am Sonntag Haftbefehl gegen den dringend tatverdächtigen Mann. Er wurde in die benachbarte Justizvollzugsanstalt überstellt, aus der er erst vor wenigen Tagen entlassen worden war. (szo)

