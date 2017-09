Glücksmomente im Kessel Der Entertainer Manfred Uhlig schrieb DDR-Fernsehgeschichte. Jetzt wird der Leipziger 90.

Manfred Uhlig vermisst im Fernsehen das Sächsische. © dpa

Sächsisch, gemütlich und mit Witz – so führte Manfred Uhlig jahrelang durch den DDR-TV-Klassiker „Ein Kessel Buntes“. Uhlig stellte in den 70er-Jahren neben Horst Köbbert und Lutz Stückrath ein Drittel des satirischen Trios „Die drei Dialektiker“. „Wir haben 29 Kessel Buntes gewaschen“, erinnert sich der Kabarettist und Moderator an die zahlreichen Sendungen. Am Sonnabend feiert Manfred Uhlig in seiner Heimatstadt Leipzig seinen 90. Geburtstag.

„Das konnte ja keiner ahnen, dass man mal so alt wird“, scherzt er. Uhlig blickt auf eine 70-jährige Bühnenkarriere zurück. Er fing als Schauspieler an, war dann von 1956 bis 1962 Mitglied des Leipziger Kabaretts Pfeffermühle und kam später zum Rundfunk der DDR. „Ich habe das große Glück gehabt, die Sachen machen zu dürfen, die man sich wünscht“, sagt er. „Da waren viele Glücksmomente dabei.“ Noch heute werde er auf seine Radio- und Fernsehshows angesprochen. „Das ist eigentlich das Schönste, wenn man in dem Alter noch angehalten wird und die Leute reden mit einem“, sagt Uhlig. „Als Künstler ist man ja auch ein bisschen eigen. Es ist einfach schön, dass man mich noch kennt.“

Seine alte Wirkungsstätte, die Pfeffermühle, richtet am Sonntag eine Geburtstagsmatinee für Uhlig aus. Der Kabarettist Bernd-Lutz Lange wird den Ehren-Stammtisch moderieren, dazu werden einige Überraschungsgäste erwartet. „Manfred Uhlig ist einfach unschlagbar. Er ist einer der letzten Künstler, der die sächsische Mundart wirklich gepflegt hat“, heißt es von der Pfeffermühle.

Dass Sächsisch – Meinungsumfragen zufolge inzwischen angeblich der unbeliebteste Dialekt – fast aus dem Fernsehen verschwunden ist, bedauert Uhlig. „Ich vermisse das. Ich konnte ja reden, wie mir der Schnabel gewachsen ist“, sagt er. „Aber der Sachse ist ja Kummer gewohnt.“ (dpa)

zur Startseite