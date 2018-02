Glätteunfall im Vogtland - drei Verletzte in Klinik

Schöneck. Bei einem Unfall auf winterlichen Straßen sind in Schöneck im Vogtland drei Menschen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, geriet ein 40-Jähriger am Samstag mit seinem Wagen auf die Gegenspur und krachte frontal in das Auto eines 18-Jährigen. Die beiden Fahrer und die Begleiterin des Verursachers wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Sie kamen zur Behandlung ins Krankenhaus. (dpa)

