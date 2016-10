Gimmlitztal-Prozess beginnt 1. November Das Landgericht Dresden rollt den sogenannten Gimmlitztal-Prozess vom 1. November an neu auf.

Das Landgericht Dresden rollt den sogenannten Gimmlitztal-Prozess vom 1. November an neu auf. In dem Verfahren muss sich ein ehemaliger LKA-Beamter verantworten, weil er einen Chat-Partner auf dessen Wunsch getötet und die Leiche anschließend zerstückelt haben soll. Das grausige Geschehen hatte sich in einer Pension im Gimmlitztal abgespielt.

Der Bundesgerichtshof hatte das Urteil der Schwurgerichtskammer gegen den Beschuldigten wegen Fehlern in der Beweisaufnahme aufgehoben und den Fall an eine andere Strafkammer zurückgegeben. Im April 2015 war Detlev G. zu knapp neun Jahren Haft wegen Mordes verurteilt worden. In dem neuen Prozess wird unter anderem die Frage im Mittelpunkt stehen, ob das Opfer sich womöglich selbst getötet hat. Das Gericht hat zunächst 18 Verhandlungstage anberaumt. Mit einem Urteil wird nicht vor Mitte Januar gerechnet. (SZ)

zur Startseite