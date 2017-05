Gibt es eine neue Chance für den Klettergarten am Burgfelsen? Der Bergsteigerbund bietet Hohnstein ein Gespräch an. Der Bürgermeister will das nutzen, hält seine neue Idee aber geheim.

Im Burggarten gibt es seit Langem eine Kletterwand. Gern würde die Stadt auch außen am Burgfelsen Kletterouten verschiedener Schwierigkeitsstufen anlegen. Das wird der Stadt aber aus Naturschutzgründen verwehrt. © Dirk Zschiedrich

Hohnsteins Bürgermeister Daniel Brade (SPD) will einfach nicht aufgeben. Seine Stadt und alle, die im Tourismus aktiv sind, wünschen sich einen Kletterpark am Burgfelsen. Offenbar gibt es dazu ein neues Gesprächsangebot des Vorstandes des Sächsischen Bergsteigerbundes (SBB). „Das werde ich annehmen“, sagt Brade.

Er schließt nicht aus: Damit könnte das seit Jahren laufende Verfahren neu aufgerollt werden. 2011 noch entschied sich die Landesdirektion gegen einen Kletterpark am Burgfelsen. „Der Bergsteigerbund als Träger öffentlicher Belange in Sachen Bergsport in der Nationalparkregion hatte schon darauf einen großen Einfluss“, sagt Brade. Der SBB-Vorstand hatte das Hohnsteiner Kletterprojekt am Burgfelsen zwar auch zuletzt nicht unterstützt, Hoffnung machte Brade aber die jüngste Abstimmung der SBB-Mitglieder zur Johanniswacht im Bielatal. Eine große Mehrheit will die Anzahl der Sicherungsringe an der Felsgruppe massiv erweitern. Das gilt als Richtungswechsel hin zu modernerem Klettern mit verbesserter Sicherheit.

Genau das sei ja auch die Zielrichtung des Projektes am Burgfelsen. „Von dieser Form der Befragung der Mitglieder zur Johanniswacht erhoffen wir uns die Unterstützung der Mehrheit der Mitglieder im SBB auch für unser Projekt“, sagt Brade. Das würde den Klettergarten wieder ins Rollen bringen. Dass die letzte Entscheidung aber weiter bei der Landesdirektion liegt, ist Hohnstein bewusst. Der Einfluss des SBB sei dabei nicht unerheblich.

Bisher deutet aber nichts darauf hin, dass der Vorstand der Bergsteiger eine weitere Abstimmung in Betracht zieht. Es sei ein Gesprächsangebot, mehr nicht. Schließlich hänge an so einer Abstimmung zwar kein großer finanzieller, aber ein erheblicher personeller Aufwand, heißt es.

Brade will trotzdem nichts unversucht lassen. Schließlich erwartet die Stadt von dem Klettergarten einen wirtschaftlichen Effekt. „Die zu erwartende Wertschöpfung im Tourismus wurde seitens der Landesdirektion in ihrer Abwägung für eine Ausnahme vom Naturschutz am Burgfelsen bisher nicht anerkannt“, erklärt Brade. Der Klettergarten an gesicherten Routen wäre eine wirkliche und natürliche Alternative zu den Kletterhallen in Dresden, die dort derzeit gehäuft entstehen, heißt es. Es wäre ein Angebot für Familien und junge Bergsportler, die an das sächsische Klettern herangeführt werden sollen und damit klassisches Beherbergungsklientel der Burg. Bei vergleichbaren Angeboten liegt die Aufenthaltsdauer länger als drei Tage. Der Klettergarten sei außerdem ein wichtiger Baustein zum Erhalt der Burg Hohnstein.

Auch bei der Landesdirektion will Brade noch einmal vorsprechen. „Ich habe einen neuen Vorschlag, den ich der Behörde in Kürze unterbreiten werde. Darüber möchte ich aber öffentlich noch nicht sprechen“, sagt der Bürgermeister.

