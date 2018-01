Gewaltausbruch in Wurzen

Leipzig. Im nordsächsischen Wurzen ist es in der Nacht von Freitag auf Sonnabend zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung zwischen Deutschen und Ausländern gekommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei kam es in der Nähe des Bahnhofs zunächst zu einem verbalen Schlagabtausch, in dessen Folge sich die Migranten in eine Unterkunft zurückzogen. Anschließend begaben sich zwei Deutsche zu diesem Haus, schlugen gegen die Haustür und beschädigten eine Scheibe. Daraufhin verließ eine kleinere Gruppe von Ausländern das Gebäude und verfolgte die beiden Deutschen, weshalb es zum neuerlichen Aufeinandertreffen mit der deutlich größeren Gruppe Deutscher kam. Diese Gruppe verfolgte die Ausländer zurück zu ihrer Unterkunft, welche kurz darauf durch mehrere Bewohner wieder verlassen wurde, die mit Messern und Knüppeln bewaffnet waren. Diese Personen verfolgten nun wiederum die deutsche Gruppe und verletzten zwei Männer durch Messerstiche am Oberschenkel schwer. Zudem kam gegenüber einem dritten Mann offenbar ein Elektroschocker zum Einsatz. Im Anschluss daran stürmten dann wiederum mehrere Deutsche in das Wohnhaus, in dessen Inneren weitere körperliche Attacken stattgefunden haben sollen. Polizeikräfte konnten die wechselseitigen Angriffe schließlich beenden.

Die Polizeidirektion Leipzig konnte bisher noch nicht feststellen, welcher konkrete Anlass die Gewaltkette begründete. Ferner kann zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Aussage getroffen werden, ob die Gewalt durch eine rassistische bzw. extremistische Motivation begründet war. Ermittlungen wegen Landfriedensbruchs wurden aufgenommen. (szo)

