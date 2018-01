Gewalt gegen Polizisten nimmt weiter zu

Zu diesen "Gewalttaten" zählt die Polizeistatistik aber auch jeden Mist wie "Beleidigung", "Schupsen", "Anfassen" und ähnliche "Gewalttaten". Vielleicht lässt der Zuwachs an "Gewalttaten" auch damit erklären, dass eben auch bei der Polizei immer mehr und immer lieber gejammert wird, als vernünftige Arbeit zu leisten (Wimpi-Effekt). Im Übrigen: "If you can't stand the heat, get out of the kitchen" und "Augen auf bei der Berufswahl". Also, lasst Euch umschulen zu Krippenerziehern, da liegt man auch in der öffentlich-rechtlichen Hängematte und erleidet weniger "Gewalt". Woher übrigens der "Respekt" gegenüber Polizisten herkommen soll, mag Wöller mal erklären. Gottgegeben ist er sicher nicht, den muss sich der Polizist wie jeder andere verdienen!