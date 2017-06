Gestrandet in Weickersdorf Über 20 Stunden saß ein Reisender auf dem Haltepunkt fest. Kein Zug nahm ihn mit.

Sanierter Bahnsteig, Unterstand, sauberes Umfeld – der Haltepunkt Weickersdorf macht was her für Leute, die nur kurze Zeit auf den Zug warten. Ein Mann musste hier kürzlich fast einen ganzen Tag ausharren (Szene nachgestellt). © Steffen Unger

Plötzlich stand der Mann an einem späten Sonnabendabend im Juni auf dem Bahnsteig in Weickersdorf. Neben ihm mehrere Koffer und eine Reisetasche. Anwohner wurden nach einem lauten Wortwechsel auf ihn aufmerksam. Zu dem Gespräch, vielleicht wäre Wortgefecht hier passender, war es zwischen dem Reisenden und einem Zugbegleiter gekommen. Denn der hatte den Fahrgast an der Station kurz hinter Bischofswerda an die frische Luft gesetzt. Dafür gab es einen Grund. Der Mann hatte weder eine Fahrkarte noch wollte er eine im Zug kaufen.

In den folgenden 20 Stunden sollte es noch mehrfach laut auf dem Bahnsteig werden. Immer dann, wenn ein Zug hielt, der Mann einsteigen wollte und ihm das vom Zugpersonal verwehrt wurde. Ansonsten habe sich der Reisende unauffällig benommen, berichten Dorfbewohner. Er habe nicht krakeelt, nicht randaliert, nicht gebettelt, keinen belästigt. „Im Grunde hat er niemanden gestört“, sagt ein Weickersdorfer. Als sich nach Stunden nichts tat und der Mann noch immer auf dem Bahnsteig fest saß, rief eine Dorfbewohnerin schließlich die Polizei in der Absicht, dem Mann zu helfen. Sie war nicht die einzige, der sein Schicksal nahe ging. Auch Reisenden im Zug fiel der Mann auf. Zumindest einer informierte die Polizei. Streifen von Bundes- und Landespolizei waren nach den Hinweisen vor Ort, sprachen mit dem Reisenden und fuhren dann wieder fort. Der Mann sei „ohne Hilfe zurückgelassen worden“, schreibt ein empörter Leser an die SZ und wirft den Behörden Untätigkeit vor.

Kein Unbekannter

Holger Uhlitzsch, Sprecher der Bundespolizei in Dresden, widerspricht: Die Beamten stellten Namen und Wohnort des Mannes – ein 58-jähriger Deutscher, der in Köln gemeldet ist – fest, sie hatten aber keine Handhabe einzugreifen. Der Mann war weder alkoholisiert noch hilfsbedürftig. Hätte er Hilfe gebraucht, hätten die Beamten den Rettungsdienst hinzugerufen. Gegen den Mann liegt weder ein Haftbefehl noch ein Hausverbot für den Haltepunkt in Weickersdorf vor, das man hätte durchsetzen müssen. Es war auch keine extreme Witterungssituation. Wäre beispielsweise Frost gewesen, hätten die Polizeibeamten wahrscheinlich anders entschieden.

Der in Weickersdorf gestrandete Reisende ist bei der Bundespolizei kein Unbekannter. Seit Jahresanfang 2016 liegen gegen ihn über 320 Einträge (Stand Mitte Juni) vor – alle wegen des gleichen Deliktes: Schwarzfahren. Der Mann reist ohne Ticket quer durch Deutschland. „Solche Fälle sind eher was für einen Sozialarbeiter statt für die Polizei“, sagt Holger Uhlitzsch. Zwar gibt es jedes Mal eine Anzeige. Die landet jeweils bei der zuständigen Staatsanwaltschaft. Inzwischen liegt ein Antrag der Staatsanwaltschaft Gera auf Aufenthaltsermittlung vor. Ein Indiz, dass gegen den mutmaßlichen notorischen Schwarzfahrer strafrechtlich ermittelt wird.

Der 58-Jährige ist nicht der erste, der in Weickersdorf aussteigen musste, weil er keine Fahrkarte hat. Das komme nicht oft, aber doch gelegentlich vor, sagen Dorfbewohner. Letztes Jahr traf es eine junge Frau. Dass die Bahn durchgreift, finden sie richtig. Doch sie fragen sich auch: Warum setzt man Schwarzfahrer auf einem so abgelegenen Haltepunkt wie dem in Weickersdorf raus? Im Ort gibt es so gut wie nichts. Keine Gaststätte. Keine Pension. Keinen Lebensmittelladen, wo man etwas zu trinken oder essen kaufen kann – vom Bäcker abgesehen. Es gibt keinen Bus am Wochenende. Man sollte Reisende auf die nächstgrößere Station mitnehmen, wo sie eine Chance haben wegzukommen.

Spätere Überweisung möglich

Der Kölner hatte bereits in Bischofswerda den Zug aus Richtung Bautzen verlassen müssen, sagt Jörg Puchmüller, Sprecher der Länderbahn, die die Strecken Görlitz/Zittau – Dresden mit dem Trilex betreibt. In Schiebock stieg er in den nächsten Zug Richtung Dresden ein – ohne Ticket. Das ist an sich kein Problem. Im Trilex kann man seinen Fahrschein ohne Preisaufschlag im Zug lösen. Wer kein oder nicht genügend Geld dabei hat, dem bieten die Zugbegleiter die Möglichkeit an, das Fahrgeld nachzuerheben. In dem Fall darf man bis zum gewünschten Bahnhof mitfahren und überweist das Geld anschließend. 150 Reisende machten seit Jahresbeginn davon Gebrauch. Bei der Entscheidung, wer den Zug verlassen muss, reagieren die Zugbegleiter sensibel, versichert Jörg Puchmüller. Ältere und gebrechliche Menschen, aber auch Kinder werde keiner vor die Zugtür setzen.

Sonntagabend ließ ein Zugbegleiter den Kölner dann doch in Weickersdorf einsteigen und mitfahren. Gegen 21 Uhr übergab er ihn in Dresden der Bundespolizei. Die konnte den Fall nur registrieren – und den Mann ziehen lassen. Zwei Tage später tauchte er in Magdeburg und Hannover auf, am Tag darauf in Pasewalk und Angermünde, danach in Stralsund, Aachen und Münster … Jedes Mal gibt es einen Eintrag bei der Bundespolizei. Offenbar gibt es Menschen, denen nicht zu helfen ist.

