Geschäft der Schleuser wächst wieder Die Menschenschmuggler profitieren von der geschlossenen Balkanroute und bringen Migranten in Lebensgefahr.

Markus Pfau leitet die Kriminalitätsbekämpfung der Bundespolizei für Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen.

Weniger Flüchtlinge sind 2016 in Deutschland angekommen, aber das Schleusergewerbe blüht trotzdem, sagt Markus Pfau. Im SZ-Interview spricht der 34-jährige Chefermittler der Bundespolizei für Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen über skrupellose Hintermänner, Methoden und Gefahren für die Flüchtlinge.

Herr Pfau, wann haben Sie den letzten Schleuser festgenommen?

Wir arbeiten wie normale Kriminalpolizisten, sind aber meist nicht an vorderster Front bei Festnahmen dabei. Das machen Kollegen an der Grenze wie in Altenberg und Berggießhübel oder an Bahnhöfen und Flughäfen. Wir versuchen, die Strukturen im Hintergrund aufzudecken und kriminelle Banden und Netzwerke zu zerschlagen. Das ist sehr langwierig. Letzte Woche ist ein Mann am Flughafen Frankfurt festgenommen worden, für den wir einen internationalen Haftbefehl erwirkt hatten. Er wollte gerade nach Deutschland einreisen. Wir haben monatelang gegen ihn ermittelt und bringen ihn nun vor Gericht. Es geht um 1 900 geschleuste Menschen.

Das klingt nicht nach einem kleinen Fisch.

Es war ein führender Kopf einer Schleuserorganisation. Die Zahl der Geschleusten deutet darauf hin, das der Mann in der Hierarchie weit oben steht und auch gut verdient hat. Der Verdächtige ist türkischer Staatsbürger und gilt als Mitorganisator von Schleusertouren über die Balkanroute. Wir gehen davon aus, dass er eine lange Strafe zu erwarten hat, vielleicht vier bis fünf Jahre. Das zu bewerten, ist aber Sache der Justiz. Wenn die Kollegen einen Verdächtigen an der Grenze festnehmen, können sie ihm oft nur diese eine Tat nachweisen. Dafür gibt es oft Bewährungsstrafen.

Wer sind die Schleuser, und wo kommen sie her?

Die führenden Köpfe sitzen im außereuropäischen Ausland, wo es schwer ist, einen Haftbefehl zu vollstrecken, beispielsweise in der Türkei, der Russischen Föderation oder in Nordafrika. Auf der mittleren Ebene reden wir von akademisch gebildeten Leuten, die Fremdsprachen sprechen und vielleicht im Ausland studiert haben. Manche betreiben ein Scheingewerbe oder legale Import-Export-Firmen. Auf der untersten Ebene sind oft arbeitslose Menschen aus Ungarn oder Serbien als Fahrer unterwegs, die mal im Logistikgewerbe tätig waren und schnelles Geld verdienen wollen. Es gibt auch Syrer, die das Geschäft von Deutschland aus organisieren, Unterkünfte stellen oder dafür sorgen, dass die Schleuserlöhne ins Ausland fließen.

Wie muss man sich das vorstellen? Sind das alles mafiaähnliche Clans?

Nein, das Schleusergeschäft ist in der Regel nicht mafiös strukturiert. Den einen Paten, der alle Fäden in der Hand hält, gibt es grundsätzlich nicht, sondern Netzwerke, die mal lose, mal eng zusammenarbeiten. Es gibt keine streng hierarchische Struktur, eher Organisatoren oder Netzwerker, die Dienstleistungen miteinander verbinden. Das Schleusergeschäft ist ein grenzüberschreitendes Phänomen, das eine Vernetzung entlang der Routen erfordert.

Sie sprachen von Dienstleistungen?

Es gibt Dienstleister, die sich auf den Transport mit Autos und Lastwagen spezialisiert haben, vielleicht auch nur auf einer einzelnen Etappe, wie die Fahrt von Ungarn nach Sachsen. Andere organisieren Luxus-Schleusungen per Flugzeug und besorgen gefälschte Dokumente oder beschaffen mit falschen Angaben ein Visum. Zum Beispiel für einen Sprachkurs. Sobald die Menschen hier sind, beantragen sie Asyl oder tauchen ab. Manchmal werden auch Scheinehen eingegangen. Je nach Aufwand kostet das entsprechend.

Wie teuer ist eine Schleusung?

Per Flugzeug nach Frankfurt, München oder Leipzig zu kommen, kostet bis zu 12 000 Euro. Eine Scheinehe ist teurer. Eine Etappe in Europa kostet nicht ganz tausend Euro. Etappenschleusungen über Libyen oder die Türkei und Griechenland sind billiger als Flüge, aber gefährlicher.

Haben Sie Beispiele?

Etwa, wenn ein Schleuserboot in der Ägäis kentert. Oder wie im Falle der Geisterschiffe vor ein paar Jahren. Da hatten Schleuser alte Frachtschiffe aufgekauft und Hunderte Menschen in die Laderäume gesetzt. Vor der italienischen Küste hat man die Schiffe ohne Steuerung treiben lassen. Die Migranten waren mit nur einer Flasche Wasser Tage auf See gefangen. Oder wie in dem tragischen Fall in Österreich im Sommer 2015. Da wurden auf der Autobahn bei Eisenstadt über 70 tote Flüchtlinge in einem hermetisch abgeriegelten Kühllaster gefunden.

Kommt so etwas oft vor?

Einen ähnlichen Fall hatten wir in Sachsen bei Lauenstein im Erzgebirge. Da waren über 80 Menschen in solch einem Laster eingepfercht, haben aber glücklicherweise überlebt – ganz nah an der Schwelle von Leben und Tod. So etwas nimmt einen mit. Das Schleusergeschäft lohnt sich für Kriminelle inzwischen mehr als der Schmuggel und Handel von Drogen. Nicht selten werden bestehende Schleusernetzwerke aber auch für den Schmuggel anderer Güter wie Waffen oder Drogen genutzt.

Wie ermitteln Sie gegen solche Verbrecher-Netzwerke?

Wir befragen die Geschleusten, setzen auf verdeckte Observation der Verdächtigen und überwachen ihre Kommunikation per Telefon und Internet. Erst wenn genügend Beweise vorliegen, gibt es Haftbefehle und Hausdurchsuchungen. Wir arbeiten mit anderen Ländern – auch außerhalb Europas – zusammen. Einer der herausragendsten Fälle der letzten Jahre waren Ermittlungen mit Kollegen aus Tschechien gegen eine Bande, die Schleusungen auf dem Luftweg organisiert und eine Fälscherwerkstatt in Griechenland betrieben hat. Das Landgericht Dresden hat gegen die Täter aus Algerien dieses Jahr hohe Haftstrafen verhängt. In Berlin und Hessen haben wir vor Kurzem Wohnungen durchsuchen und Tatverdächtige einer Gruppe verhaften lassen, die im Jahr 2015 arabischstämmige Migranten über die Balkanroute nach Deutschland eingeschleust hat.

Ist mit einem Rückgang dieser schmutzigen Geschäfte zu rechnen?

Im Gegenteil, das Geschäft internationaler Netzwerke wächst seit diesem Jahr wieder, weil die Grenzen entlang der Balkanroute kontrolliert werden. Migranten sind deshalb mehr auf Schleuser angewiesen.

Das Gespräch führte Tobias Wolf.

