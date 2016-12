Gern hilfsbereit Die Sachsen sind das ganze Jahr über gute Spender – vor allem bei konkreten Projekten.

Für soziale Projekte, Flüchtlinge, bei Katastrophen – die Menschen in Sachsen spenden gern und gut. Und sie spenden vor allem auch während der Weihnachtszeit, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur bei Wohlfahrtsverbänden ergab. Beim Spendensammeln werden das Internet, Aktionen wie Benefizkonzerte und -läufe oder das sogenannte Fundraising immer wichtiger.

Die Diakonie Sachsen bewertet die Spendenbereitschaft der Bürger als „sehr hoch“, sagt Diakonie-Sprecherin Sigrid Winkler-Schwarz. Bei der Aktion „Brot für die Welt“ etwa kämen jährlich etwa eine Million Euro zusammen. Beim „Stollenpfennig“ in der Weihnachtszeit seien es rund 30 000 Euro. Spendenaufrufe bei Katastrophen blieben nie ungehört. So seien für die Opfer des Hurrikans Anfang Oktober in der Karibik mehr als 150 000 Euro eingegangen. Schwieriger ist es bei den traditionellen Straßensammlungen. Im Frühjahr 2014 etwa waren es 102 000 Euro, ein Jahr später 97 000 Euro und in diesem Frühjahr noch rund 88 000 Euro. Bei den Herbstsammlungen geht der Trend auch abwärts. Der Grund: Es gibt immer weniger Sammler – altersbedingt.

„Es werden weniger Sammler“, bestätigt der Caritas-Sprecher des Bistums Dresden-Meißen, Andreas Schuppert. „Die jungen Leute machen das nicht gern.“ Die Sammlungen der Caritas – dem katholischen Gegenstück der Diakonie – hätten im Frühjahr und Herbst zusammen etwa 80 000 Euro eingebracht. Tendenz fallend. Das Geld kommt der Flüchtlingshilfe, aber auch der Arbeit mit älteren Menschen und Jugendlichen zugute. Die Gemeinden würden zu Aktionen wie etwa einem Kuchenbasar angehalten, um die sinkenden Spenden etwas auszugleichen, berichtet Schuppert. Noch relativ jung bei der Caritas ist die Methode des Fundraisings. Die Spenden fließen in eine Stiftung, deren Erträge für soziale Projekte verwendet werden.

Beim Landesverband Sachsen des Deutschen Roten Kreuzes liegt das jährliche Spendenaufkommen – ohne Katastrophen oder Krisen – bei etwa 17 000 Euro, die vor allem für den Kinderhilfsfonds verwendet werden. „2016 werden wir durch gezielte Aktionen via Facebook und in Kooperation mit Firmen in der Vorweihnachtszeit ein erhöhtes Spendenaufkommen von voraussichtlich rund 26 000 Euro haben“, berichtet Pressereferent Torsten Wieland. Vor allem bei Inlandskatastrophen sei die Spendenbereitschaft enorm. (dpa)

