Gericht bestätigt Tillich im Streit um Biedenkopf-Tagebücher Linken-Politiker Schollbach wollte wissen, wie die Finanzierung der Memoiren abgelaufen ist. Seine Klage wurde jedoch zurückgewiesen.

Der ehemalige sächsische Ministerpräsident Kurt Biedenkopf. © dpa

Im Streit um die Tagebücher von Alt-Ministerpräsident Kurt Biedenkopf (CDU) hat der Verfassungsgerichtshof der Staatsregierung den Rücken gestärkt: Eine Anfrage des Linken-Politikers André Schollbach zur möglichen Unterstützung mit Steuergeldern durch Ministerpräsident Stanislaw Tillich (CDU) sei „nach bestem Wissen vollständig“ beantwortet worden, so die Richter am Dienstag. Es gebe keine Anzeichen dafür, dass dies nicht so sei. Die Klage des Landtagsabgeordneten wurde daher zurückgewiesen.

Die Staatskanzlei hatte die Tagebuch-Reihe mit 308 000 Euro finanziert. Die drei Bände erschienen im Herbst 2015. Biedenkopf hatte sich öffentlich dafür bedankt, dass Tillich die Publikation „zu seiner Sache gemacht“ habe.

Schollbach wollte nun wissen, wie die Absprachen genau abgelaufen seien. Die Staatskanzlei bestritt indes in ihrer Antwort die Aussage von Biedenkopf. Tillich habe das Projekt eben nicht „zu seiner Sache gemacht“. Die beiden CDU-Politiker seien sich nur einig gewesen, dass die Publikation ein „historisch bedeutsames Leitprojekt sein könnte“. Die Umsetzung habe die Staatskanzlei verantwortet – ohne Tillichs Zutun.

Schollbach bleibt indes bei seiner Meinung: In dem Fall stehe Aussage gegen Aussage. Daher sei die Regierungsauskunft unvollständig. Das Verfassungsgericht habe die Antworten indes großzügig und mit Nachsicht beurteilt, so Schollbach. Er habe mit 17 Kleinen Anfragen „Licht in das Dunkel“ gebracht. (svh)

