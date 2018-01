Geraubter Nussknacker Egon ist wieder da

Bad Schlema Ein zu Weihnachten in Bad Schlema (Erzgebirge) gestohlener Nussknacker ist jetzt wieder aufgetaucht. Wie die Chemnitzer Polizeidirektion am Donnerstag mitteilte, wurde die hölzerne Figur in der Wohnung einer jungen Frau gefunden. Gegen die 20-Jährige wird nun wegen Diebstahl-Verdachts ermittelt.

Der Nussknacker namens Egon stand ursprünglich in einem umzäunten Grundstück. Mit 85 Zentimeter Körpergröße und 30 Kilogramm Gewicht ist Egon eine stattliche Erscheinung. (dpa)

