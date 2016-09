Gerangel am Schulbus Kleine und große Schüler treffen sich jeden Tag am Nieskyer Busbahnhof. Da geht es schonmal derb zu. Eltern wünschen sich deshalb mehr Sicherheit.

Mittags ist am Busbahnhof in Niesky viel los. Schüler aller Altersstufen steigen hier um. Dabei kann es eng auf dem Pflaster werden. Deshalb wünschen sich Eltern aus der Grundschule See mehr Sicherheit für ihre Kinder. © andré schulze

Niesky. Wie aus dem Nichts ist der Bussteig um zwei Uhr mittags plötzlich voll. Eben haben noch drei erwachsene Fahrgäste auf den Wartebänken gesessen, jetzt stehen und wuseln überall Schüler unterschiedlichen Alters. Daneben türmen sich Schulranzen auf dem Pflaster. Jonas und sein großer Bruder Fabien stehen in der Menge mit anderen Grundschülern. Sie kommen aus Kosel, gehen beide in die Grundschule in See und steigen hier um. Plötzlich zieht ein ungefähr 13-Jähriger einen kleineren Jungen am Schulranzen auf die Fahrbahn neben der Haltestelle. Nicht böse, nur aus Spaß. Dort hält er ihn einige Sekunden fest, ohne dass der Kleine sich wehrt. Dann gehen beide wieder auf den Bussteig.

Nichts ist passiert, und dennoch zeigt die Szene, wie schnell etwas passieren kann. „Weder von den Kleinen noch von den Großen ist gewollt, dass solche Späße eskalieren“, sagt Diana Mehmel. Sie ist Mitglied des Elternbeirats der Grundschule in See und möchte nicht, dass einem der wartenden Kindern etwas passiert. Denn solche und ähnliche Situationen sind häufig unter Kindern. Sie entwickeln sich aus Spaß, müssen nicht einmal eskalieren und können trotzdem gefährlich sein. Deshalb wünschen sich einige Eltern aus der Schule eine geregelte Aufsicht. „Wir wünschen uns, dass alle einen sicheren Schulweg haben“, erklärt Diana Mehmel.

Niesky ist eine Schulstadt. In die Grundschulen in der Stadt und in See, die Oberschule, das Friedrich-Schleiermacher-Gymnasium und die Gutenbergschule kommen auch viele Schüler aus Ortsteilen und umliegenden Gemeinden. Für Fabien und Jonas bedeutet es nur einen kleinen Umweg, dass der Bus nach See über den Busbahnhof fährt. Weil sie aber umsteigen müssen, wird die Sache kompliziert. „Das war früher anders“, erzählt ihre Mutter Lilian Lorenz, „die Kinder konnten im Bus sitzen bleiben, der nach See fuhr.“ Aber die Linienführung hat sich geändert. Besonders ab kommendem Jahr, wenn der ältere Fabien auf die Oberschule geht, wüsste sie gern, dass jemand auf ihren Kleinen achtet.

Denn Jonas hat schon erlebt, dass Größere mitunter ruppig sind. Einmal haben sich ältere Jungs einen Spaß daraus gemacht, ihn nicht in den Bus zu lassen. Sein großer Bruder Fabien hat dem Busfahrer Bescheid gegeben, der dem Spuk ein Ende setzte. Aber das ist eigentlich nicht die Aufgabe des Personals der Fuhrbetriebe. Die Satzung für den Schülerverkehr des Landkreises Niesky stellt zwar klar, dass sich die Kinder im Bus so verhalten müssen, dass niemand zu Schaden kommt. Sonst kann ihnen der Busfahrer ihren Fahrschein abnehmen. „Unsere Mitarbeiter müssen diese Richtlinien beachten“, teilt der Fuhrbetrieb Teich mit, der unter anderem die Busse stellt. „Bei bleibenden Problemen können sich Eltern direkt an uns wenden.“

Das gilt aber genau genommen nicht beim Umsteigen. „Für das Verhalten an Haltestellen ist keine gesonderte Reglung erforderlich“, erklärt Bernd Hofmann, Sachgebietsleiter im Schul- und Sportamt, warum dieser Bereich nicht in der Satzung steht. Denn die allgemeinen Verhaltensregeln im öffentlichen Verkehrsraum sind schon in anderen Rechtsvorschriften geregelt, wie der Straßenverkehrsordnung. Somit sieht der Landkreis niemanden vor, der das Umsteigen überwacht.

In solchen Fällen gibt es eine große Hilfe für besorgte Eltern: Schülerlotsen. Sie passen auf, dass die Kinder gut zur Schule und wieder in den Bus nach Hause kommen. „Grundsätzlich ist ein Einsatz von Schülerlotsen eine Möglichkeit“, teilt Bernd Hofmann mit. „Hier müssten geeignete Schüler ab der Klassenstufe 8 gefunden werden, die mit Zustimmung der Eltern diese freiwillige Aufgabe übernehmen.“ Die Schulweghelfer, wie sie offiziell heißen, sind sehr erfolgreich: Die Deutsche Verkehrswacht blickt zum Jubiläum 2013 auf 60 Jahre Verkehrshelfer in Deutschland zurück. In dieser Zeit ist an den gesicherten Übergängen kein einziger tödlicher Verkehrsunfall passiert.

Für Niesky ist der Fall vielleicht auch noch einfacher zu lösen. Von der Verkehrswacht in Niesky ist morgens ohnehin eine erwachsene Helferin am Nieskyer Busbahnhof im Einsatz. In der Mittagszeit ist sie zunächst an der Grundschule in See. „Bei Bedarf könnte sie danach umgeleitet werden“, erklärt Verena Michael von der Verkehrswacht. Dazu müsste sich die Grundschule See mit dem Verein in Verbindung setzen. Und in die Zeitpläne der Wacht muss es passen. Für Jonas, Fabien und die anderen Buskinder von der Grundschule See wäre dies sicher eine gute Lösung, weil dann ein bekanntes Gesicht einmal mehr über ihren Schulweg wachte.

