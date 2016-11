Generation Schwibbogen Eine Seiffener Manufaktur schafft Neues. Chefin ist die Enkelin des Gründers.

Jenny Matthes steht neben der lebensgroßen Figur ihres Großvaters, der die Manufaktur gegründet hat. © dpa

Ein Mann trägt schwer bepackt einen Schwibbogen nach Hause. Ein kleines Mädchen im blauen Mantel reitet jauchzend auf seinem Holzpferdchen durch das Gedränge auf dem Dresdner Striezelmarkt anno 1900, während zwei Paare vor einer Bude mit Holzspielzeug Glühwein trinken. Unzählige solcher Szenen im Miniaturformat lassen sich beim Betrachten eines mechanischen Schwibbogens aus der Seiffener Manufaktur Kolbe entdecken.

70 Figuren zählt der Schwibbogen „Silbernes Schneeberg“. Tausende Einzelteile, viele kaum zwei, drei Millimeter klein, zieren die Sammlerstücke, die der Familienbetrieb seit mehr als 20 Jahren fertigt. Dass sich winzige Spanbäumchen auf der Pyramide drehen oder die Waren in den Buden bis ins letzte Detail ausgearbeitet sind, ist der Lasertechnik zu verdanken. „Das ist mit Handarbeit nicht mehr machbar“, erzählt Geschäftsführerin Jenny Matthes.

Mitte der 90er-Jahre verband Firmengründer Klaus Kolbe den klassischen Lichterbogen mit Bergwerksmodellen zu einer neuen Generation Schwibbögen: Schaubergwerken gleich drehen sich einzelne Elemente, Lichter erhellen die Kulisse und man hört sogar das Hämmern der Bergleute. Der Schneeberg-Bogen erweckt beispielsweise den Weihnachtsmarkt der Bergstadt zum Leben.

Im ebenfalls mechanischen Sockel gibt es Geschichtsunterricht obendrauf. Dort sitzt Herzog Albrecht zu Tisch an einer glitzernden Silberstufe, auf die Bergleute 1477 gestoßen waren. Im Kolbe-Schwibbogen trinkt er auf den Fund, der den Start für den Aufstieg Schneebergs markierte. „Mein Opa hat für neue Ideen viele Bücher gewälzt, ich recherchiere inzwischen viel im Internet“, erläutert Jenny Matthes, die den Betrieb nach dem Tod des Großvaters Anfang 2016 übernommen hat.

Damit gehört die 32-Jährige in den Handwerksbetrieben der Branche zu den wenigen Frauen an der Spitze, weiß Dieter Uhlmann vom Verband Erzgebirgischer Kunsthandwerker und Spielzeughersteller.

Für Jenny Matthes war schon als Kind klar, dass sie in die Fußstapfen des Großvaters treten würde. Nach ihrer Lehre in Seiffen zur Holzspielzeugmacherin an der deutschlandweit einzigen Schule dieser Art machte sie ihren Meister und stieg ins Familienunternehmen ein. Nun ist sie Chefin von 20 Mitarbeitern, darunter ihre Großmutter, ihre Eltern und ihr Bruder. (d pa)

