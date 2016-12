Generalstaatsanwalt sieht Mängel bei Registrierung von Flüchtlingen Klaus Fleischmann geht im März in den Ruhestand. Auf seiner letzten Pressekonferenz sparte er nicht mit Kritik an der Politik.

Generalstaatsanwalt Klaus Fleischmann hat die mangelhafte Identifizierung von Flüchtlingen in Deutschland kritisiert. Die nachträgliche Erfassung der Asylbewerber, die bei der Einreise im vorigen Jahr nicht registriert werden konnten, bleibe nicht ohne Folgen für die Sicherheitslage, sagte er am Montag in Dresden. „Ich sehe das mit großen Bauchschmerzen.“ Die Registrierung nach der Einreise funktioniere nur bei Flüchtlingen, die kooperierten. Er nannte als Beispiel den Fall des mutmaßlichen Täters, der in Griechenland wegen einer Straftat verurteilt wurde, nach Deutschland weiterreisen konnte und in Freiburg eine junge Frau getötet haben soll. Die Möglichkeiten der deutschen Sicherheitsbehörden seien in diesen Fällen eingeschränkt.

Fleischmann, oberster Chef der Staatsanwaltschaften in Sachsen, geht zum 1. März in den Ruhestand. Der 65-jährige Jurist ist seit 2007 Generalstaatsanwalt. Er war zuvor Landespolizeipräsident und übergangsweise Innenstaatssekretär. Er ist gebürtiger Franke und wechselte 1993 zur sächsischen Justiz. Seine ersten Stationen waren das Landgericht Chemnitz sowie die dortige Staatsanwaltschaft.

Fleischmann bekräftigte am Montag seine Kritik am Personalabbau bei der Polizei, der mit dem Wegfall der Grenzkontrollen im Jahr 2007 begonnen hatte. Angesichts des langen gemeinsamen Grenzabschnitts mit Polen und Tschechien sei dies ein Fehler, sagte er nach Amtsantritt. Seine Äußerung hatte für einiges Aufsehen gesorgt. Fleischmann plädierte damals für eine Verschiebung der Grenzöffnung und eine Beibehaltung der Personenkontrollen. Inzwischen ist Sachsen vom Kurs des Personalabbaus bei der Polizei abgerückt.

Als Fleischmann vor neun Jahren Chefankläger wurde, beschäftigte die sogenannte Sachsensumpf-Affäre Justiz, Verfassungsschutz und Landespolitik. Untersuchungsausschüsse und Gerichtsprozesse waren mit der Aufklärung des angeblichen Korruptionsskandals befasst. Immer noch seien „die letzten Haken nicht dran“, kritisierte Fleischmann. Vor sechs Jahren hat seine Behörde gegen eine ehemalige Verfassungsschützerin und einen Polizisten Anklage wegen Verfolgung Unschuldiger erhoben. Bis heute hat der Prozess nicht begonnen. Fleischmann machte dafür „Organisationsverschulden“ des Landgerichts verantwortlich. „Das ist ärgerlich und nicht hinnehmbar.

