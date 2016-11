Gemkow verzichtet auf Nebenklage

Sebastian Gemkow © Robert Michael

Justizminister Sebastian Gemkow (CDU) will im Prozess gegen die beiden Männer, die einen Anschlag auf seine Wohnung verübt haben, nicht als Nebenkläger auftreten. Der Ermittlungserfolg zeige, dass die Strafverfolgungsbehörden gut funktionierten, sagte er am Dienstag in Dresden. Er warte nun ab, was die Aufarbeitung des Falles beim Schöffengericht in Leipzig ergebe. Ob er als Zeuge geladen werde, wisse er noch nicht. Den Sachschaden bezifferte er auf etwa 10 000 Euro.

Mehrere Täter hatten vor fast genau einem Jahr mit Steinen die Fensterscheiben seiner Wohnung in Leipzig beschädigt und Buttersäure hingeworfen. Die Ermittlungsbehörden haben zwei Tatbeteiligte mithilfe von DNA-Spuren ermittelt. Sie müssen sich demnächst vor Gericht verantworten. Ob die Tat politisch motiviert war, wissen die Behörden nicht. Zu der Kritik an der Öffentlichkeitsarbeit der Staatsanwaltschaft Leipzig äußerte sich Gemkow nicht. Die Behörde hatte trotz des großen Aufsehens, das die Tat verursacht hatte, die Medien nicht über die Anklageerhebung Ende September informiert. (SZ/lot)

