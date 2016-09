Gemeinsame Sache Ein Vertrag vereinfacht jetzt die Zusammenarbeit zwischen deutschen und tschechischen Beamten. Dabei geht es vor allem um einen Aspekt.

Innenminister Markus Ulbig (CDU) und sein tschechischer Kollege Milan Chovanec trafen sich in Prag, um über die Polizisten zu reden. © Sächsisches Staatsministerium

Am 1. Oktober soll ein deutsch-tschechischer Polizeivertrag in Kraft treten. Kurz vorher haben Sachsens Innenminister Markus Ulbig (CDU) und sein tschechischer Kollege Milan Chovanec eine Intensivierung der Kooperation in Sicherheitsfragen besprochen. Der Vertrag biete dafür mehr Rechtssicherheit, sagte Ulbig am Montag nach einer Visite in Prag. Dadurch würden „größere Handlungsspielräume zur Bekämpfung der grenzüberschreitenden Kriminalität und darüber hinaus nunmehr auch bei der Gefahrenabwehr“ geöffnet.

Künftig haben deutsche und tschechische Beamte bei gemeinsamen Einsätzen im jeweils anderen Land Hoheitsrechte. Sie können Verdächtige verfolgen, ihre Identität feststellen und sie auch vorläufig festnehmen. Gemeinsame Streifen bekommen eine verbesserte Rechtsgrundlage. Die Bestimmungen gelten gleichermaßen für den Zoll.

Beim gemeinsamen Kampf gegen die synthetische Droge Crystal gebe es bereits Erfolge, sagte Ulbig; „was auf tschechischer Seite dazu führt, dass sehr viele kleine Drogenküchen identifiziert und auch liquidiert sind“. Nun gebe es einen Trend hin zu größeren Laboren, gegen die vorgegangen werde. Auch bei der Prävention solle es gemeinsame Veranstaltungen geben.

Ein weiteres Thema sei die Zusammenarbeit bei Terrorlagen gewesen. Hier habe es bereits gemeinsame Übungen gegeben. Eine weitere solle noch im Oktober folgen. Daran werde auch Bayern teilnehmen.

