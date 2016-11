Gemeinsame Fahndung und Kontrollen Sachsen und Bayern gehen vereint gegen Wohnungseinbrecher vor. Besonders im Fokus: reisende Banden.

© Symbolfoto: dpa

Die unionsgeführten Länder Sachsen und Bayern setzen bei der Bekämpfung von Einbruchskriminalität auf Zusammenarbeit. Die Minister Markus Ulbig (CDU, Sachsen) und Joachim Herrmann (CSU) wollen dazu nach Informationen der SZ am Dienstag am Rande der Innenministerkonferenz eine Kooperation unterzeichnen. Sie sieht den Informationsaustausch unter den Polizeibehörden beider Länder vor, aber auch gemeinsame Fahndungs- und Kontrollaktionen.

„Wohnungseinbruchsdiebstähle beeinträchtigen das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung erheblich“, heißt es in dem Papier. Geschädigte litten nicht nur unter materiellen Folgen. Opfer seien oft „langfristigen psychischen Belastungen“ ausgesetzt, „bedingt durch die Verletzung der Privatsphäre und der Furcht vor einem erneuten Einbruch“.

Sachsens Polizisten haben im vergangenen Jahr einen Anstieg bei Wohnungseinbruchsdelikten im Vergleich zu 2014 um zehn Prozent vermerkt. Die Kriminalitätsstatistik weist 4 257 Fälle aus, jeder fünfte wurde aufgeklärt. Auch Bayern hat ein Problem mit Wohnungseinbrüchen. Im vergangenen Jahr verringerte sich die Deliktzahl zwar auf 7 480 ( minus 8,9 Prozent). Allerdings ging diesem Rückgang ein jahrelanger Anstieg bei den Fallzahlen voraus.

Die Kooperation umfasst zehn Punkte. Unter anderem sollen sich die bei den Landeskriminalämtern angesiedelten Spezialisten, die sich mit reisenden Einbrecherbanden befassen, besser austauschen. Zudem sind Fahndungsaktionen bayerischer und sächsischer Polizisten geplant, falls nötig unter Einbeziehung von Sicherheitsbehörden der tschechischen Republik.

Ein weiterer Punkt umfasst den Informationsaustausch zum Thema Speicherung und Verarbeitung polizeilicher Daten. Augenmerk dürften vor allem die sächsischen Ermittler auf die Klausel legen, die den Einsatz der „softwarebasierten Prognoseerstellung“ umfasst. Die bayerische Polizei arbeitet in mehreren Regionen mit einem Computerprogramm, das anhand von Datensätzen die Wahrscheinlichkeit von Wohnungseinbrüchen in bestimmten Vierteln vorhersagt. In der Vergangenheit hatte sich auch Sachsens Innenminister Ulbig für den Einsatz des Prognosesystems „Precobs“ ausgesprochen.

Zudem wollen sich Sachsen und Bayern der Frage widmen, wie soziale Medien zur Prävention, Öffentlichkeitsarbeit, aber auch Fahndung nach Einbrechern genutzt werden können. Bereits jetzt postet die sächsische Polizei Tipps zum Schutz vor Einbruch auf Facebook. Allerdings ist es rechtlich schwierig, Bilder von Verdächtigen oder Opfern von Verbrechen über das soziale Netzwerk zu veröffentlichen. Diese erscheinen in der Regel verpixelt und sind nur erkennbar, wenn man auf die Internetseite der Polizei wechselt.

Härtere Bestrafung geplant

Weitere Punkte sind der Austausch über Präventionsmaßnahmen generell, die Frage nach Konzepten gegen Intensivtäter und die Möglichkeit, wechselseitig an Fortbildungen teilzunehmen.

Politisch interessant ist der Passus in der Vereinbarung, wonach sich die beiden Bundesländer bei rechtspolitischen Forderungen im Zusammenhang mit der Einbruchskriminalität unterstützen wollen. Innere Sicherheit gilt als ein Kernthema der Unionsparteien. Das Feld birgt politische Brisanz. Sinkt das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung, sinkt meist auch das Vertrauen in die jeweilige Regierung.

Doch nicht nur deshalb versuchen die Unionsminister gegenzusteuern. Wächst der Unmut, versucht die politische Konkurrenz zu punkten. In Sachsen beispielsweise forderte die AfD bereits im Frühjahr die rasche Ausweisung organisierter Einbrecherbanden.

Auch auf Bundesebene ist Bewegung in dem Thema. So will Justizminister Heiko Maas Wohnungseinbrüche künftig härter bestrafen. „In Zukunft wird jeder Wohnungseinbruchsdiebstahl eine Mindeststrafe von sechs Monaten zur Folge haben. Diese Untergrenze darf dann in keinem einzigen Fall mehr unterschritten werden“, sagte der SPD-Politiker den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Die Verschärfung war bereits im Koalitionsvertrag angekündigt worden.

Maas sprach sich dafür aus, dass es bei Einbruchsdiebstählen im Strafrecht keine minder schweren Fälle mehr gebe. Es könne dann eine Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren verhängt werden. „Noch vor Weihnachten werden wir einen Gesetzentwurf vorlegen“, kündigte der Minister an.

Zudem müsse die Aufklärungsquote dringend steigen. Dazu seien deutlich mehr Polizisten nötig, mit dem Bundeshaushalt 2017 kämen weitere 2 000 Stellen hinzu. (mit dpa)

