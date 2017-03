Gelsenkirchen will von Sachsen Geld für Flüchtlinge Der Freistaat bekommt Geld für Asylbewerber, die in Nordrhein-Westfalen wohnen. Das ist unfair, findet der Oberbürgermeister.

© Symbolfoto: dpa

Muss Sachsen Geld für Flüchtlinge zurückzahlen? Wenn es nach dem Oberbürgermeister von Gelsenkirchen, Frank Baranowski, geht: ja. Der SPD-Politiker hat sich in einem Brief an die Ministerpräsidenten von Sachsen und Sachsen-Anhalt gewandt und gefordert, dass beide Länder etwa 575 000 Euro an die nordrhein-westfälische Stadt überweisen. Es geht um Hilfen für Flüchtlinge, die in andere Bundesländer weitergezogen sind. Das Geld floss für die Unterbringung von insgesamt 350 anerkannten Asylbewerbern, die nach dem Königsteiner Schlüssel eigentlich Sachsen und Sachsen-Anhalt zugewiesen waren, ihren Wohnsitz aber in Gelsenkirchen genommen hätten, teilte die Stadt mit.

„Sachsen und Sachsen-Anhalt haben für die Unterbringung von Flüchtlingen Geld vom Bund erhalten. Diese Menschen haben aber gar nicht dort gelebt und somit auch keine Kosten verursachen können“, zitiert die Stadt aus einem Schreiben. „Wir erwarten, dass die beiden Länder das Geld, das sie erhalten, aber gar nicht benötigt haben, an uns weiterleiten.“ Das sei eine Frage der Solidarität zwischen Ländern und Kommunen.

In Gelsenkirchen haben im Jahr 2016 nach Berechnungen der Stadt 172 anerkannte Asylbewerber ihren Wohnsitz genommen, die ursprünglich dem Land Sachsen zugewiesen waren, sagt Gelsenkirchens Sprecher Martin Schulmann. Für sie habe die Stadt im vergangenen Jahr 277 199 Euro allein an Kosten der Unterkunft aufgebracht – mehr als ein Viertel der Gesamtkosten in Höhe von rund einer Million Euro. Mehr als 290 000 Euro wurden Sachsen-Anhalt in Rechnung gestellt. „In den nächsten Jahren folgen Integrationsaufwendungen in noch nicht absehbarer Höhe“, so Schulmann.

Sachsens Staatskanzlei und Innenministerium reagieren skeptisch. Ein entsprechender Brief sei bisher nicht bekannt, heißt es. „Im Innenministerium liegen derzeit auch keine konkreten Erkenntnisse darüber vor, wie viele Asylbewerber ihren Wohnsitz in der Stadt Gelsenkirchen begründet haben und ob und welche davon ursprünglich dem Freistaat Sachsen zugewiesen waren“, sagt Jan Meinel, Sprecher des Innenministeriums.

Residenzpflicht eingeführt

Darüber hinaus sei eine rechtliche Grundlage für die Forderung „derzeit nicht ersichtlich“. Die im August 2016 mit dem Integrationsgesetz verabschiedete Residenzpflicht für Flüchtlinge soll solche Fälle verhindern. Sie gilt für alle Flüchtlinge, die nach dem 1. Januar 2016 eine Anerkennung oder die erstmalige Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis erhalten haben. Demnach darf der Staat anerkannten Flüchtlingen ohne Arbeitsplatz für drei Jahre den Wohnort vorschreiben, wenn sie Leistungen beziehen.

Das sächsische Innenministerium ist nach eigener Ansicht – unabhängig davon, ob die Forderungen gerechtfertigt sind – der falsche Ansprechpartner. Es sei bundesweit „gängige Praxis, dass Kommunen eine auskömmliche Finanzausstattung nur entweder aus eigenen Kräften oder durch das eigene Bundesland oder durch den Bund sicherstellen können“, so Meinel. Insofern müssten konkrete Forderungen der Stadt Gelsenkirchen zunächst über das Land Nordrhein-Westfalen und dann hin zum Bund laufen.

Schon im vergangenen Jahr hatten mehrere Kommunen im Ruhrgebiet über einen starken Zuzug von Asylbewerbern berichtet, die in Sachsen, Sachsen-Anhalt oder Thüringen anerkannt worden waren.

zur Startseite