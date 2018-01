Geht Freital zu lasch mit Rasern um? Die Stadt betreibt einen festen und einen mobilen Blitzer. Städte im Umland haben mehr.

Nicht alle Autofahrer halten sich bergab auf der Burgker Straße an das vorgeschriebene Tempo 50. Würde ein Blitzer Abhilfe schaffen? © Karl-Ludwig Oberthuer

Freital. Mehr Kontrollen gegen Raser. Als die Sächsische Zeitung im Dezember die Freitaler Stadträte nach Mitteln gegen zu schnelles Fahren fragte, war das neben dem Aufstellen neuer Tempo-30-Schilder und dem Umbau von Straßen eine der Hauptforderungen. Doch wie steht Freital in Sachen Kontrollen überhaupt im Vergleich mit anderen Städten da? Wenn man sich die Zahlen aus Radebeul und Pirna, die von der Einwohnerzahl etwa vergleichbar mit Freital sind, anschaut, gibt es ein eindeutiges Ergebnis: Freital geht relativ gnädig mit Rasern um.

Freital hat neben dem stationären Blitzer auf der Kesselsdorfer Straße noch einen mobilen Blitzer im Einsatz. Wie das Rathaus zuletzt mitteilte, wurde die mobile Messanlage 2016 an 53 Tagen eingesetzt, unter anderem auf der Dresdner Straße und der Poisentalstraße. 365 Tage hat ein Jahr. Selbst wenn man alle Wochenenden und Feiertage rausrechnet, also großzügig 120 Tage abzieht, käme man auf 245 mögliche Einsatztage. 53 Tage davon entspricht einem Fünftel. Im ersten Halbjahr 2017 wurde die mobile Geschwindigkeitsmessanlage 32 Mal aufgebaut, so zum Beispiel an der Dresdner Straße, der Wilsdruffer Straße, der Hüttenstraße, der Weißiger Straße, der Wurgwitzer Straße und der Rabenauer Straße. Zum Schuljahresbeginn im vergangenen August wurde dann verstärkt vor Bildungseinrichtungen geblitzt.

Die Stadt Pirna ist besser ausgestattet. Sie besitzt drei feste und einen mobilen Blitzer, wie ein Sprecher mitteilt. Der mobile Blitzer ist allerdings noch seltener als in Freital im Einsatz: Im ersten Halbjahr 2017 waren es 17 Tage. Noch mehr müssen rasende Autofahrer in Radebeul in acht nehmen. Es gibt vier feste Blitzer, einer davon, am Schloss Wackerbarth gelegen, blitzt in beide Richtungen. Zusätzlich gibt es zwei mobile Anlagen. Sie seien regelmäßig von Montag bis Freitag im Einsatz, selten am Wochenende, so eine Sprecherin.

Alle drei Städte setzen außerdem auf sogenannte Geschwindigkeitsmessanlagen. Mit den Anlagen wird nicht geblitzt, sondern den Autofahrern lediglich die aktuell gefahrene Geschwindigkeit angezeigt. Freital verfügt derzeit über eine solche Tafel. Nach mehreren Beschwerden von Anwohnern der Oberstraße wurde die Warntafel im November dort einige Tage aufgestellt. Auch auf der Zöllmener Straße und Kurt-Heilbut-Straße in Zauckerode kam das Gerät zum Einsatz. Regelmäßig zum Schuljahresbeginn steht die Tafel zudem vor verschiedenen Schulen.

Pirna hat ebenfalls eine solche Tafel – allerdings fest installiert vor einem Gymnasium. Diese trage dazu bei, dass die Kraftfahrer auf ihre gefahrene Geschwindigkeit an einer besonderen Gefahrenstelle achten können, so der Stadtsprecher. Gleich sechs solcher Tafeln gibt es in Radebeul – drei im Besitz der Stadt und weitere drei vom Bündnis Verkehrsentlastung Elbtal, einer Bürgerinitiative. „Die Tafeln haben nachweislich einen sehr positiven Effekt. Bei Vorher-Nachher-Vergleichen konnte festgestellt werden, dass die Durchschnittsgeschwindigkeiten sinken“, so eine Rathaussprecherin. Auch Freital will hier aufrüsten. Im Haushalt für das kommende Jahr sind Mittel für neue mobile Messgeräte vorgesehen.

Dass in Freital Autofahrer relativ selten kontrolliert werden, zeigt sich auch bei den Einnahmen aus Buß- und Verwarngeldern. In den vergangenen Jahren hat Freital jeweils etwas mehr als 200 000 Euro eingenommen bei Ausgaben von rund 70 000 Euro für Wartung und Instandhaltung der Messgeräte In Pirna sind die Einnahmen wesentlich höher. 2016 wurden exakt 535 368 Euro infolge von Geschwindigkeitsverstöße eingenommen. Die Aufwendungen an Personal- und Sachkosten belaufen sich auf insgesamt 213 314 Euro. Noch mehr Geld nimmt die Stadt Radebeul ein. Im vergangenen Jahr wurden Einnahmen von rund 800 000 Euro erzielt. Dem gegenüber stehen Kosten von etwa 250 000 Euro.

In allen drei Städten blitzen nicht nur die Verwaltungen, sondern auch die Polizei. Es gibt jedoch keine Statistik, wie oft das in einem bestimmten Zeitraum in einer bestimmten Stadt getan wird. Wie ein Sprecher mitteilt, hat das Polizeirevier Dippoldiswalde, das auch für Freital zuständig ist, drei Messgeräte im Einsatz. Geblitzt wird vor allem vor Schulen, Kitas und Altersheimen, an Unfallschwerpunkten, bei Hinweisen von Bürgern und nach Auswahl der Polizisten. Zuletzt war die Polizei deswegen in Freital an der Somsdorfer Straße, an der Rabenauer Straße, an der Wilsdruffer Straße und der Poisentalstraße unterwegs.

