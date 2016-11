Geheimnisse einer unzertrennlichen Ehe Vor 60 Jahren schworen sich Gertraude und Joachim Wendt aus Radebeul die Treue. Ihre Diamantene Hochzeit ist nur eine Etappe.

Gertraude und Joachim Wendt haben ihr Leben lang auf Harmonie gesetzt. © René Meinig

Am Anfang durfte noch niemand etwas wissen. Händchen gehalten haben Joachim und Gertraude Wendt ja schon, wenn sie abends durch Radebeul liefen. „Aber wenn wir an einer Lampe vorbeigingen, sind wir gleich auseinander, damit uns keiner sieht“, sagt Joachim. Die beiden schauen sich an und lachen. Er war damals 17 und seine Gertraude 16. „Damals hat das eben alles noch ein bisschen länger gedauert“, sagt der 82-Jährige.

Kennengelernt hat er seine heute 81-jährige Ehefrau im März 1951 – beim Handball. Beide spielten damals in der Jugend des BSV Chemie Radebeul und Joachim hatte schon früh ein Auge auf die fesche Gertraude geworfen. Bis die beiden ein Liebespaar wurden, vergingen allerdings noch einige Monate. Erst 1954 gaben sie ihre Verlobung bekannt, 1956 wurde geheiratet. „Für die Ringe mussten wir damals lange sammeln und sogar Gold abgeben“, erinnert sich Gertraude. Vor zehn Jahren, zu ihrer Goldenen Hochzeit, schenkten sie sich neue Ringe als Zeichen ihrer ungebrochenen Verbundenheit. Seitdem sind schon wieder zehn Jahre vergangen. An diesem Sonntag feiern die beiden ihre Diamantene Hochzeit.

Von so einem Jubiläum können die meisten Paare von heute nur träumen und auch in früheren Generationen kommt das nicht allzu häufig vor. Gerade einmal 26 Diamantene Hochzeiten wurden in diesem Jahr bislang in Dresden begangen, dazu 14 Eiserne (65 Ehejahre) und zweimal die Gnadenhochzeit (70 Jahre).

Über fünf Jahrzehnte lang wohnten Joachim und Gertraude Wendt in ihrer Heimatstadt Radebeul. Allein in ihrer ersten gemeinsamen Wohnung blieben sie 47 Jahre, davon viele Jahre gemeinsam mit mehreren Familiengenerationen. Joachim arbeitete als Chemielaborant beim VEB Glasinvest, Gertraude war Hebamme im Radebeuler Krankenhaus.

Erst vor vier Jahren zog das Paar nach Dresden. Hier, in einer kleinen Erdgeschosswohnung auf dem Otto-Dix-Ring, sind sie ihren beiden Töchtern Ute und Sabine ganz nah, die nur wenige Eingänge weiter wohnen. Auch wenn Joachim seinen kleinen Weinberg in Radebeul ein wenig vermisst, so konnten sie ihr gemeinsames Glück doch ganz ohne Verluste nach Dresden umziehen lassen. Gefragt nach dem Geheimnis für ihre lange Ehe, schauen sich Gertraude und Joachim noch einmal tief in die Augen. „Nicht ewig nachtragend sein“, sagt Gertraude dann. Auch bei ihnen würden mal die Fetzen fliegen, aber wenig später sei es auch wieder gut. „Wir schlafen nicht ein, ohne dass wir uns vertragen haben“, sagt Joachim.

Außerdem seien die Belastungen immer gerecht verteilt gewesen. Wenn Gertraude gerade wieder Sonntagschicht im Krankenhaus hatte, dann kümmerte sich selbstverständlich Joachim um die Kinder und kochte das Essen. Von traditionellen Rollenklischees haben sie noch nie etwas gehalten. Ihren Hang zur Harmonie haben sie auch ihre beiden Töchter weitergegeben. „Bei uns in der Familie schiebt man sich immer gegenseitig das beste Stück Fleisch zu“, sagt Sabine.

Was die Zahl der Ehejahre angeht, können die Töcher ihren Eltern allerdings trotzdem nicht mehr nacheifern. Ute Schröder war 29 Jahre verheiratet, Sabine Soltmann brachte es auf 30 Jahre und ist gerade erst aus Wismar zurück nach Dresden gezogen. „Was meine Eltern geschafft haben, bewundere ich“, sagt Ute. Doch groß feiern wollen die Jubilare ihre Diamantene Hochzeit nicht. Für sie ist dieser Tag letztlich nur eine Etappe auf ihrem langen gemeinsamen Weg. Außerdem sei die weitere Familie im ganzen Land verstreut und viel Freunde seien bereits gestorben.

Sie selbst erfreuen sich dagegen bester Gesundheit, auch wenn die vergangenen beiden Jahre für Joachim weitgehend der Runderneuerung dienten: neues Knie, neue Hüfte, Herzschrittmacher.

Auch wenn die beiden schon früh mit dem Handball aufgehört haben, für den Seniorensport sind sie immer noch zu haben. Für ihr Alter sind sie noch außergewöhnlich fit. Beide fahren noch Auto, beide sind regelmäßige Besucher der Philharmonie, des Dixieland-Festivals und der Sauna. Und beide reisen gern, wenngleich nicht mehr so weit wie damals. Oft ging es früher nach Russland, 1989 auch nach Kuba.

Besonders viel Geld hatten Joachim und Gertraude Wendt in ihrem Leben nie, aber auch das scheint einer langen glücklichen Ehe nicht im Wege zu stehen. „Wenn kein Geld da war, dann hatten wir alle beides keins“, sagt Joachim. Das schweißt eben auch zusammen.

Kuriosum am Rande: Wie sich bei der Recherche herausstellte, war Gertraude Wendt im Oktober 1982 die Hebamme bei der Geburt des Autors dieses Textes.

zur Startseite