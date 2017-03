Kolumne: sächsisch betrachtet Gefährlicher Staatsterror Die Fälle, bei denen Politiker uns im Stich lassen, nehmen zu.

Immer wieder montags wird in Sachsens Landeshauptstadt eine wichtige Frage gestellt: Warum tut der böse Staat nicht mehr für seine lieben Bürger? Wie dringlich das nämlich ist, zeigt sich im Petitionsausschuss des Landtages, der eigentlich eingerichtet wurde, dass jedermann dort Beschwerde einreichen kann – allein drei aktuelle Fälle beweisen, dass die Politik Bürgeranliegen offenbar nicht ernst nimmt.

SO beschwerte sich jetzt ein rechtschaffener Mann, den seine Gattin persönlich für das Bundesverdienstkreuz vorgeschlagen hatte. Aber die Landesregierung lehnt nur schnöde ab, weil sich trotz intensiver Prüfung in der Vita des Göttergattens nichts Glorreiches findet – außer, dass er es schon lange an der Seite seiner ehrgeizigen und nun verärgerten Frau aushält. Hier nicht zu helfen, ist natürlich blanker Staatsterror – nur ein Orden, und zu Hause wäre Ruhe gewesen.

Als Opfer staatlicher Willkür fühlen sich zudem die Mitglieder eines Gesangvereins im Vogtland, die nach einem Auftritt beim Sachsenforst schwere Vorwürfe erheben. Zitat: „Staatlich verordnete Einflussnahme auf die Kunstfreiheit und in der Folge das Ende der Kunstvielfalt im Freistaat.“ Was war passiert? Künstler und Forstleute konnten sich nicht über das auf der Veranstaltung aufzuführende Liedgut einigen. Und was tut Sachsens Politik – wieder nix.

ALS wäre das nicht Diktatur genug, wurde auch eine Frau aus Meißen vom Petitionsausschuss bitter enttäuscht. Dabei hatte sie nur teure Handys, die sie nicht besaß, im Internet verkauft. Dazu Kontoauszüge gefälscht und fingierte Überweisungen vorgelegt. Nun war die Dame überrascht, dass sie es mit der Justiz zu tun bekommt – und bat den Landtag um Hilfe. Natürlich umsonst. Dass es damit einen Wutbürger mehr gibt, ist völlig klar. Scheiß Politiker aber auch.

