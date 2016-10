Geduldsprobe für die Ohren Straßenmusik-Terror in Görlitz? Eine osteuropäische Combo, die in Dresden schon für Aufregung sorgte, spielt jetzt auf der Berliner Straße.

Teile der slowakischen Straßenmusikerfamilie, die wochenlang Dresden mit ihren Auftritten terrorisiert hat, sind jetzt in Görlitz angekommen. Ihre grauenhaft schlechten Auftritte sind derzeit auf der Berliner Straße zu hören. © Matthias Wehnert

Görlitz. Jetzt sind sie also hier. Was zuvor nur aus Dresden bekannt war, ist nun auch in der Görlitzer Einkaufsstraße zu erleben. Teile einer slowakischen Familie treten als Straßenmusiker vor den Geschäften der Berliner Straße auf. Zwar ist künstlerische Unterhaltung nichts Unübliches, doch diese Straßenmusiker sorgen für wenig Freude. Vor Fielmann, H&M und dem S18 stehen sie besonders oft. Marco Zahn, Verkäufer im S18, ist genervt: „So laut, wie sie sind, ist das schon Belästigung. Wenn sie vor dem Laden stehen, stört es nicht nur bei der Arbeit, sondern schreckt die Kunden ab.“

Diese Musiktruppe ist in Dresden nur allzu gut bekannt. Die Händler und Anwohner in der Prager Straße haben sich oft über die Familie als auch andere zu laute Gruppen beschwert. Noch immer steht die für Juni erwartete Lösung der Stadt aus. „Ein Grundkonzept wurde erarbeitet. Derzeit sind in der Verwaltung noch Abstimmungen erforderlich“, heißt es aus dem Büro des Dresdner Baubürgermeisters.

Mittlerweile sind einige Familienmitglieder offenkundig in die Görlitzer Innenstadt ausgewichen. Ihr Auftritt ist unverkennbar. In besonders aufdringlicher Lautstärke werden dieselben drei Lieder in Dauerschleife gespielt. Oft ist es vormittags und über den Mittag, doch an manchen Tagen spielen sie von früh bis spät und bewegen sich immer nur ein paar Meter bis zum nächsten Treffpunkt weiter. Das gesamte Team der Fielmann-Filiale fühlt sich gestört. „Mittlerweile ist es so schlimm, dass wir das Ordnungsamt schon einschalten wollten. Dort war aber an einem Mittwochnachmittag niemand zu erreichen“, sagt eine Mitarbeiterin. Folgerichtig weiß die Stadt bislang auch nichts von dem Problem. „Der Stadtverwaltung liegen keine Beschwerden vor“, sagt Sprecher Wulf Stibenz. Eigentlich sind Musiker gern in der Stadt gesehen. Stibenz sagt: „Es gehört zum Stadtbild, dass auf öffentlichen Plätzen Kultur auch außerhalb von fixen Terminen erlebbar ist.“ Allerdings gibt es dafür feste Regeln. Solange keine Elektroverstärker genutzt werden, können Straßenmusiker ohne Anmeldung spielen.

Dabei müssen sie aber alle 30 Minuten den Standort um mindestens 200 Meter wechseln. Das Ordnungsamt verteilt sogar Handzettel an die Musiker, auf denen die Hinweise in mehreren Sprachen stehen. Da bleibt vorerst nur noch die Frage offen, ob das in Görlitz das Problem lösen wird.

zur Startseite