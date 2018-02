Geduldet, aber nicht gewollt Im Kreis leben immer mehr Geflüchtete, die gar nicht bleiben dürfen. Oft wird gezahlt, damit sie das Land verlassen.

Viele Geflüchtete hoffen auf ein besseres Leben in Deutschland – erhalten aber kein Asyl. Wer abgelehnt wird, muss das Land eigentlich wieder verlassen. Doch allein im Landkreis Bautzen leben aktuell etwa 600 Menschen ohne Bleibeerlaubnis. © dpa

Bautzen. Warten und hoffen – für die meisten der knapp 1 700 Geflüchteten, die in den Unterkünften und angemieteten Wohnungen des Landkreises leben, ist dies Alltag. Während viele auf den Bescheid ihres Asylantrags warten, sitzen immer mehr der Bewohner in den Unterkünften allerdings nur noch die Zeit ab. Bei fast einem Drittel der Flüchtlinge steht längst fest, dass sie das Land wieder verlassen müssen.

Anfang des Monats hatte die Kreisverwaltung neue Zahlen zur Unterbringung von Geflüchteten veröffentlicht. Seit dem Höhepunkt der Flüchtlingswelle vor mehr als zwei Jahren geht die Anzahl der Bewohner in den Heimen und Wohnungen stetig zurück. Im vergangenen Jahr kamen noch 500 Asylsuchende, ähnlich viele werden auch dieses Jahr erwartet. Doch unterdessen wächst die Zahl derer beständig, die weiterhin in den Unterkünften leben, obwohl sie gar kein Asyl erhalten haben.

Nach Auskunft von Lars Eibisch, Leiter des Kreisausländeramtes, wohnen inzwischen etwa 600 Menschen in den Heimen und Wohnungen, die „vollziehbar ausreisepflichtig“ sind, wie es wörtlich im Amtsdeutsch heißt. Menschen, deren Asylantrag und mögliche rechtlichen Einwände gegen den Negativentscheid ablehnt worden. Sie sind geduldet, bis sie abgeschoben werden oder aber das Land freiwillig verlassen.

Anspruch auf Unterbringung

„Trotz ihrer Ablehnung haben auch sie Anspruch auf Unterbringung“, sagt Lars Eibisch. Der Kreis muss ihnen ein Dach über dem Kopf bieten und für ein Mindestmaß an Lebensunterhalt sorgen. Für jeden Geflüchteten – ganz egal ob noch Asylbewerber oder geduldet, bekommt der Kreis jährlich knapp 9 800 Euro vom Freistaat. Geld, mit dem das Landratsamt auch hinkommt, ohne das der Kreis draufzahlen muss.

Im vergangenen Jahr waren aus dem Kreis Bautzen insgesamt 51, im Jahr zuvor 116 Flüchtlinge abgeschoben worden. Dass viele der abgelehnten Asylsuchenden noch im Landkreis leben, liegt aber nicht nur daran, dass nicht, wie gern suggeriert, konsequent abgeschoben wird. Um die betroffenen Menschen in ein Flugzeug zu setzen, brauchen sie erst einmal einen Pass. Doch bei 80 Prozent der aktuell Geduldeten fehlen teilweise oder gänzlich die nötigen Papiere. Und diese Dokumente zu besorgen, ist mitunter extrem schwierig und aufwendig, wie Amtschef Lars Eibisch erklärt.

„Mit vielen Ländern gibt es Abkommen, vom Westbalkan etwa, da gibt es keine Probleme“, sagt Lars Eibisch. Doch das betrifft nur den kleineren Teil: „Bis zu 70 Prozent der Menschen kommen aus Ländern, wo die Passbeschaffung schwierig, teils ausgeschlossen ist.“ Zu diesen Ländern gehören Staaten Nordafrikas, Indien, Pakistan oder Bangladesch. Mit den Ländern hat Deutschland kein entsprechendes Abkommen.

Finanzieller Anreiz

Um die Menschen von einer freiwilligen Ausreise zu überzeugen, versuchen die Behörden, nachzuhelfen – mit finanziellen Anreizen. Je nach Fall handelt es sich meist um dreistellige Beträge, welche die Flüchtlinge als eine Art Startkapital mitbekommen. Gerade bei Familien lohne sich das, sagt Lars Eibisch. „Und es ist besser, als später abgeschoben zu werden und gar nichts zu bekommen“, glaubt Lars Eibisch.

Tatsächlich lassen sich viele Flüchtlinge so überzeugen. 2016 verließen 79 Geflüchtete den Landkreis und freiwillig das Land. Für das vergangene Jahr verweist Lars Eibisch auf 77 Fälle – womit die Anzahl freiwilliger Ausreisen höher lag als die der Abschiebungen. „Wir sind damit sehr erfolgreich“, erklärt Lars Eibisch. Jedem Fünften, dem der Kreis ein solches Angebot unterbreitet wird, nimmt es am Ende auch an.

Geld spielt aber auch eine Rolle, um denen, die keinen Pass haben, Druck zu machen. Wenn sich Geflüchtete weigern, bei der Beschaffung der Papiere mitzuwirken, dreht der Kreis den Hahn zu, kürzt die finanzielle Unterstützung. In 400 Fällen ist das bereits geschehen. „Das zeigt zumeist Wirkung. Viele lernen daraus und arbeiten dann mit den Botschaften zusammen“, erklärt Lars Eibisch. Liegen die Pässe schließlich vor, werden sie vom Landkreis einbehalten – bis zum Tag der Abschiebung.

Alle die, die nur geduldet werden und auf die Abschiebung warten, können aber auch hoffen. Wer sich gut integriert, keine Straftaten begeht, Deutsch spricht und vor allem nicht vorher abgeschoben wird, hat die Chance nach gewissen Fristen doch noch anerkannt zu werden. Kinder, die beispielsweise vier Jahre am Stück die Schule besucht haben, dürfen dann bleiben, auch die Eltern. Und im Landkreis gebe es durchaus einige Fälle, wo diese Kriterien in Kürze erfüllt seien, sagt Lars Eibisch.

