Gas geben bei der SZ-Weihnachtsauktion Steve Mizera lässt Motorsportfans auf dem Lausitzring im Porsche fahren. Bei der Versteigerung geht es ab Sonnabend um drei schnelle Runden mit ihm. Und um viele andere Schnäppchen.

Mit dem Motorrad hat Steve Mizera viele Trophäen geholt. Heute fährt er selber keine Rennen mehr, aber mit seinem Unternehmen Race Pool ist der Motorsport sein Beruf geblieben. © Marko Förster

Im Büro von Steve Mizera stehen Pokale, hängen Urkunden und Lederkombis. „Die Sachen sind alle hier, weil ich Beruf und Privates strikt trenne“, erzählt der 42-jährige Motorsportler. Er trägt ein enges, weißes Hemd und figurbetonte Jeans, dazu weiße Turnschuhe. Stolz zeigt er eine Kombi, die mit grünem Edding beschriftet ist. „Diese hier benutze ich nicht mehr“, sagt er. Es ist die Kombi, die er 2010 bei seinem wohl bedeutendsten Rennen getragen hat. Damals, als sein Team den Vizeweltmeistertitel auf der Langstrecke holte.

Heute fährt Mizera zwar keine Rennen mehr, doch mit seinem Unternehmen „Race Pool“ nimmt der Dresdner Motorsportfans mit auf den Lausitzring. Dort können sie selber Porsche oder Lamborghini fahren – oder sich vom ehemaligen Rennprofi über den Ring kutschieren lassen.

Eine Fahrt mit dem Rennprofi lässt sich nun bei der SZ-Weihnachtsauktion ersteigern, die am Sonnabend beginnt. Über 3 000 verschiedene Artikel sind dort im Angebot, aber auch ganz besondere Erlebnisse lassen sich ersteigern. Eine Hochzeitsfeier auf der Meißner Albrechtsburg, ein Fototermin mit der Mannschaft von Dynamo Dresden oder eben drei Runden im Porsche mit Mizera als Beifahrer. Denn in dem Wagen mitzufahren, darauf besteht der Rennprofi. „Der Porsche ist mein Lieblingsauto. Der hat wenig Technik und muss noch richtig gefahren werden“, sagt er. Je nachdem, wie sehr die Fahrer auf das Gaspedal drücken, hat der Flitzer schon mal mehr als 200 km/h drauf. Übel werde bei der rasanten Kurvenfahrt nur den wenigsten. Vielmehr überwiegen Adrenalin und Freude. So auch bei Mizera: „Man könnte meinen, ich bin als Profi über die Jahre abgeklärt. Das Herz bubbert mir dabei aber noch immer.“ Nur privat sei er etwas ruhiger geworden, fährt auf der Autobahn meistens nur noch 120 km/h. „Ich war schon einmal ein Jahr lang Fußgänger – mit Idiotentest und allem“, sagt Mizera.

Schon als kleiner Junge war er rennsportbegeistert. Sein Vater, der Mechaniker bei einem Team war, nahm ihn stets mit auf die Rennbahn. „Ich war die ganze Zeit bei den Rennwagen“, erzählt Mizera. Doch seine Laufbahn machte zunächst einen Knick. „Wir hatten null Devisen“, sagt er. Der Rennsport war schlichtweg zu teuer. Und so ging er stattdessen Bergsteigen in der Sächsischen Schweiz, entdeckte dann den Wintersport für sich. Im Hinterkopf hatte er weiterhin das Ziel, früh den Führerschein zu machen. Durch Nebenjobs verdiente er das nötige Geld, kaufte die Ausrüstung und bezahlte den Führerschein. Dann „cruiste“ er durch die Straßen, wie er es nennt. Dass Motorradfahren gefährlich ist, erfuhr er auf schmerzhafte Weise: Zwei Freunde starben durch Unfälle. So kam er auf den Gedanken, es auf der sicheren Rennstrecke zu versuchen – und lernte, dass viele Menschen besser waren als er. Er arbeitete sich hoch, lernte viel, fand Sponsoren. „Wir waren ein Team“, erinnert sich Mizera. „Wir hatten die meisten Gäste und den meisten Spaß.“

