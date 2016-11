Fußgänger nach Unfall lebensgefährlich verletzt

Ein 52 Jahre alter Fußgänger ist in Leipzig angefahren und lebensgefährlich verletzt worden.

Der Mann habe in der Nacht zum Montag eine Straße überqueren wollen, sagte eine Polizeisprecherin am Montagmorgen. Ein 27 Jahre alter Autofahrer übersah ihn. Der Verunglückte kam in ein Krankenhaus. (dpa)

