Fußgänger in Gefahr Mindestens 20 Passanten sterben jedes Jahr in Sachsen. Fast immer sind die Autofahrer schuld, sagen Experten.

Ein Sachverständiger überprüft die Unfallstelle in Tharandt. Ende Oktober dieses Jahres war dort eine 88-jährige Fußgängerin bei einem Unfall so schwer verletzt worden, dass sie noch am Unfallort verstarb. © roland halkasch

Fußgänger in Sachsen leben gefährlich. Vor allem jetzt in den dunklen Monaten kommt es immer wieder zu schlimmen Unfällen. Erst am Montagabend war ein 80-jähriger Mann in Bischofswerda verunglückt. Als er die Straße überquerte, wurde er von einem Auto erfasst. Der Rentner starb noch an der Unfallstelle. Auch die Dresdner Polizei meldete in dieser Woche einen Unfall, bei dem eine Fußgängerin zu Schaden kam. Die 25-Jährige wurde von einem Transporter angefahren und kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.

Nur zwei Fälle von vielen. Wie viele Unfälle mit Fußgängern es in Sachsen tatsächlich gibt, erfasst das Statistische Landesamt jedes Jahr. Dabei fällt vor allem eines auf: Die Zahl der Unfälle bleibt konstant hoch. Mindestens 1 400 Fußgänger verunglücken in Sachsen jährlich.

Die meisten kommen mit leichten Verletzungen davon. Aber es verlieren auch immer wieder Fußgänger auf der Straße ihr Leben. Jährlich gibt es im Freistaat mindestens 20 Todesfälle. Trauriger Spitzenreiter ist das Jahr 2015. Damals starben sogar 41 Fußgänger, elf mehr als im Jahr zuvor. Und noch etwas verrät die Statistik: Rentner, wie der 80-Jährige in Bischofswerda, sind besonders häufig betroffen. Im Jahr 2015 war die Hälfte der getöteten Fußgänger 70 Jahre und älter.

Dass vor allem ältere Menschen verunglücken, hat einen einfachen Grund, meint der Dresdner Frank Kutzner, der Mitglied im Fachverband Fußverkehr ist. „Rentner sind einfach die Gruppe, die am meisten zu Fuß unterwegs sind.“ Hinzu kommt, dass ältere Menschen nicht mehr so gut sehen können und sie größere Schwierigkeiten mit wechselnden Lichtverhältnissen haben. Auch die Reaktionsfähigkeit lässt im Alter immer mehr nach.

Aber nicht nur Senioren verunglücken. Bei den leicht verletzten Fußgängern führen die 6- bis 15-Jährigen die Statistik an. Auch das überrascht die Experten nicht. Kinder zählen genau wie Senioren und hilfsbedürftige Menschen zur Risikogruppe. „Diese Menschen werden eigentlich durch unsere Straßenverkehrsordnung geschützt“, erklärt Dieter Müller, Verkehrsrechtler und Professor an der Hochschule der sächsischen Polizei. Autofahrer, die auf diese Menschen treffen, haben zwei Pflichten. Sie müssen die Geschwindigkeit reduzieren und bremsbereit sein. „Das Problem ist, dass viele diese Regel nicht kennen“, sagt Müller und geht noch einen Schritt weiter: „Wenn ein Autofahrer einen Fußgänger anfährt oder überfährt, trägt er fast immer die Schuld.“ Schließlich riskiere jeder einen Unfall, der die Geschwindigkeit nicht an die Dunkelheit oder die Witterung anpasse.

An welchen Stellen es für Fußgänger besonders gefährlich ist, haben die Mitglieder vom Verband Fußverkehr untersucht. „Die meisten Menschen wollen keine großen Umwege machen. Wenn es nicht genügend Überwege gibt, riskieren sie gefährliche Querungen“, erklärt Kutzner. Zu Unfällen kommt es zudem häufig, wenn Autofahrer abbiegen. „Die Regel, den Fußgängern nach dem Abbiegen den Vorrang zu lassen, wird häufig missachtet“, so Müller. Der Verkehrsrechtler sieht den Staat und die Polizei in der Pflicht. Oft fehle die Zeit, länger nach der Unfallursache zu forschen. „Doch nur so kann man Häufungen erkennen und handeln“, sagt Müller. Auch Kommunen können etwas tun. Dabei geht es um Tempo-30-Zonen und um gut ausgebaute Fußwege, die auch nicht zu schmal sind. Der Verband Fußverkehr empfiehlt auf jeder Seite der Straße 2,5 Meter und mehr. Und eines dürfte nicht in Vergessenheit geraten, meint Müller. „Besonders gefährlich sind natürlich Stellen, an denen es gar keinen Fußweg gibt. Auch das Problem haben wir in Sachsen immer noch.“

