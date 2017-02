Für AfD ist Harn nicht gleich Harn In der JVA Dresden urinieren Häftlinge ins Essen. Sachsens AfD-Chef Wurlitzer will mit einer Kleinen Anfrage klären, welcher Typus Ausländer dafür verantwortlich ist. Die Antwort fällt offensichtlich anders aus als erwartet.

Uwe Wurlitzer, Generalsekretär der Alternative für Deutschland (AfD) in Sachsen, macht Druck im Landtag. © dpa

Diese Nachricht sorgte bei den Insassen der JVA Dresden Ende Januar für Aufstoßen: Die Boulevardportale „Bild Dresden“ und „Tag24“ berichteten von unappetitlichen Vorfällen in der Knastküche. Mehreren Häftlingen wurde vorgeworfen, ihre Blasen über dem Mittagessen entleert zu haben - und das angeblich an mehreren Tagen.

Aufgeschreckt von derart anrüchigen Berichten war auch Uwe Wurlitzer. Der sächsische AfD-Generalsekretär wollte deshalb wissen, wer hinter den Pullerattacken steckte und machte Druck. Im Landtag stellte er am 31. Januar eine Kleine Anfrage. Titel: „Häftlinge urinieren / pinkeln ins Essen JVA Dresden“ (sic).

Wurlitzer stellte der Staatsregierung zwei Fragen. „Erstens: Welche Nationalität haben die Tatverdächtigen? Zweitens: Haben die Tatverdächtigen einen Migrationshintergrund? Falls ja: Bitte Herkunftsland benennen“, schrieb der AfD-Mann.

Am Freitag folgte die Antwort vom Landtagspräsidenten. „Die festgestellten Tatverdächtigen sind deutsche Staatsbürger“, schrieb Matthias Rößler (CDU) und führte weiterhin aus, wie der Begriff Migrationshintergrund definiert ist. Demnach habe man „einen Migrationshintergrund, wenn [man] selbst oder mindestens ein Elternteil nicht mit deutscher Staatsangehörigkeit geboren wurden.“ Beides treffe auf die urinierenden Küchenhelfer in der JVA jedoch nicht zu.

„Deutscher Urin im Knastessen aus AfD-Sicht besser als ausländischer Urin? Diese Wurlitzer-Anfrage ging in die Hose“, twitterte am Nachmittag die sächsische Landtagsfraktion der Linken und spielte damit auf die Absurdität der Anfrage an. (fsc)

›› Dokumente des sächsischen Landtags: Die Anfrage und die Antwort

