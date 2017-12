Fünf Probleme, die Sachsens Regierung lösen will Die Koalition aus CDU und SPD hat die Eckpunkte für die künftige Arbeit beschlossen – es geht um viel Geld.

Sind sich sowohl inhaltlich als auch bei der Wahl von Hemd und Krawatte einig: Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD, l.) und der designierte Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU). © Robert Michael

Sie demonstrieren Einigkeit: Der neue CDU-Chef Michael Kretschmer verweist auf die „große Gemeinsamkeit zwischen den Koalitionspartnern“. Sachsens SPD-Vorsitzender Martin Dulig spricht von einer „gemeinsamen Problemsicht“. Beide Parteien haben nach dem Koalitionsausschuss am Montag eine Absichtserklärung vorgelegt. Die SZ erklärt, was die Regierung umsetzen will.

Problem 1: Wie bekommt Sachsen mehr Lehrer vor die Klassen?

Bis Ende Januar 2018 soll die Regierung zusammen mit den Fraktionen von SPD und CDU einen Vorschlag machen, wie Sachsen mehr Lehrer gewinnen kann. In dem Papier ist ausdrücklich nicht von Verbeamtung die Rede – die CDU will die Möglichkeit, neue Lehrer zu verbeamten, prüfen lassen, die SPD ist dagegen. Unstrittig ist, dass Rückkehrer aus anderen Bundesländern ihren Beamtenstatus behalten können sollen. Geplant ist auch die Lehrerausbildung an den drei Standorten langfristig zu sichern. Auch die frühkindliche Bildung soll gestärkt werden – wie genau, ist noch unklar. Für mehr politische Bildung wird die Landeszentrale mehr Personal und Geld erhalten. Das Konzept der Expertenkommission soll von der Regierung umgesetzt werden.

Problem 2: Wie kann das Sicherheitsgefühl gesteigert werden?

Ab 2019 sollen die Polizeidienststellen verstärkt werden, kurzfristig soll an Schwerpunktorten mehr Polizei präsent sein. Das Standortkonzept soll überprüft und, wenn nötig, angepasst werden. Im Zuge der Novellierung des Polizeigesetzes soll es mehr Möglichkeiten zur Überwachung der Telekommunikation geben. Außerdem ist die SPD von ihrem „Nein“ zur Fußfessel abgerückt. Sie soll zur Prävention eingeführt werden.

Problem 3: Wie werden die Kommunen leistungsfähiger?

Die Städte und Gemeinden sollen mehr Geld erhalten. Dafür müssen Förderrichtlinien vereinfacht und reduziert werden. Der Freistaat will auch mehr Geld in Schulen und Kitas stecken, damit die Städte und Gemeinden langfristig planen können. Finanzschwache Kommunen bekommen mehr Unterstützung. Für den öffentlichen Dienst ist eine konkrete Personalplanung vorgesehen, die sich an den Aufgaben orientiert. Um Nachwuchs für die Verwaltung zu finden, plant die Regierung eine Ausbildungsoffensive.

Problem 4: Wie bekommen alle Sachsen schnelles Internet?

Die flächendeckende Versorgung mit Glasfaser ein Ziel der Koalition. Der Freistaat will alle Kosten der Gemeinden dafür übernehmen. CDU und SPD haben sich auch darauf verständigt, die Straßen im ländlichen Raum auszubauen. Außerdem sollen die Empfehlungen der Strategiekommission für den öffentlichen Personennahverkehr ab 2018 umgesetzt werden.

Problem 5: Wie kann die Pflege abgesichert werden?

Kurzfristig sollen Pflegebudgets für jeden Landkreis und die Großstädte zur Verfügung stehen, um hilfsbedürftige Menschen versorgen zu können. Für Gesundheits- und Pflegeberufe sollen nachhaltig Fachkräfte gesichert werden. Die Umsetzung des Pflegeberufegesetzes in Sachsen wird vorbereitet. Ein Punkt ist außerdem die Stärkung der Jugendarbeit zusammen mit den Kommunen.

