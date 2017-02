Fünf Jahre Haft im Folterprozess Ein 26-Jähriger ist zu einer langen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Der Richter ist entsetzt über die Döbelner Drogenszene.

Am Chemnitzer Landgericht ist einem Döbelner der Prozess gemacht worden. Nach vier Verhandlungstagen steht das Urteil fest: fünf Jahre Freiheitsstrafe. © Harry Härtel

Chemnitz. Zu einer fünfjährigen Freiheitsstrafe ist der in sechs Fällen unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung und schwerer räuberischer Erpressung angeklagte 26-jährige Döbelner am Mittwoch am Landgericht Chemnitz verurteilt worden. Im Vorfeld der Urteilsfindung hatten Staatsanwaltschaft und Verteidigung am Montag eine dahingehende Verfahrensabsprache getroffenen. Der Richter folgte dieser. Er sah es als erwiesen an, dass sich der Angeklagte der schweren räuberischen Erpressung, gefährlichen Körperverletzung, Bedrohung, Freiheitsberaubung sowie Nötigung schuldig gemacht hat. Der Angeklagte wird zunächst in einer regulären Haftanstalt untergebracht. Weil er bereit für eine Drogen-Entziehungskur ist, könne er einen Teil seiner Freiheitsstrafe in einer Entziehungsanstalt absitzen, hieß es.

Der 26-Jährige hatte am Montag ein umfassendes Geständnis abgelegt. Er gab zu, drei Personen gefoltert zu haben: unter anderem mit einem Lötkolben, einer Axt, Faustschlägen und Tritten. Die Taten habe er begangen, als er unter dem Einfluss der Droge Crystal stand. Das Geständnis habe sich auf das Strafmaß ausgewirkt. „Zu seinen Gunsten sprach außerdem, dass er sich bei den Geschädigten persönlich entschuldigt hat und einen Täter-Opfer-Ausgleich eingegangen ist“, so der Richter. Zudem sei nicht auszuschließen, dass der Drogenkonsum und die Gewalttaten ursächlich zusammenhängen. Ein Gutachter hatte das vermutet, aber nicht belegen können.

„Zulasten des Angeklagten sprachen das Maß, die brutale Art der Gewaltausübung gegenüber seinen Opfern und das folterartige Vorgehen“, sagte der Vorsitzende Richter. Dass der Angeklagte verschiedene gefährliche Werkzeuge – darunter Lötkolben, Axt und Akkuschrauber – benutzt hat, spreche ebenfalls gegen eine Strafminderung. Zudem habe der vorbestrafte Beschuldigte zum Zeitpunkt der Tatbegehungen Ende 2015, Anfang 2016 unter laufender Bewährung gestanden.

Unter Einbezug all dieser Gesichtspunkte hält das Gericht die fünf Jahre Freiheitsentzug für angemessen. Noch am Montag war unklar, ob der Maßregelvollzug eine Option ist. Der Richter sieht die Voraussetzungen nun als gegeben an. Aufgrund der schwerwiegenden Straftaten gelte der Angeklagte als sozial gefährlich. Die Taten seien nicht einmal ansatzweise, in irgendeiner Form zu entschuldigen.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

zur Startseite