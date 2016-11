Fünf Autos und ein Schwerverletzter

Bei einem Auffahrunfall auf der A 72 in Neuensalz im Vogtlandkreis ist ein Mann schwer verletzt worden. Der 34-jährige Honda-Fahrer unterschätzte am Freitag einen vor ihm verkehrsbedingt bremsenden Wagen, wie die Polizei in Zwickau am Samstag mitteilte.

Er fuhr auf den Volvo auf. Die Wucht des Aufpralls schob drei weitere Fahrzeuge auf der linken Spur der Autobahn zusammen. Der 34-Jährige kam in ein Krankenhaus. Es entstand ein Schaden von etwa 18 300 Euro. Zwei Wagen mussten abgeschleppt werden. (dpa)

