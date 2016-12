Frontal gegen Baum geprallt Bei einem schweren Unfall nahe Bischofswerda wurden am Montagabend drei Menschen verletzt. Die Staatsstraße musste gesperrt werden.

Dieses Auto prallte am Montagabend am Ortseingang von Bischofswerda frontal gegen einen Baum. © Rocci Klein

Ein schwerer Unfall hat sich am Montagabend auf der S 111 am Ortseingang von Bischofswerda ereignet. Ein aus Richtung Goldbach kommender Opel war aus bislang ungeklärter Ursache in einer Linkskurve geradeaus gefahren und frontal gegen einen Baum geprallt. Drei der vier Insassen des Autos wurden bei der Kollision verletzt. Weil die Türen des Pkw durch den Aufprall in Mitleidenschaft gezogen worden waren, rückten Feuerwehrleute an. Die Staatsstraße war etwa eine Stunde lang voll gesperrt. Die Bergungsarbeiten dauerten in den Abendstunden noch an. (szo)

zur Startseite