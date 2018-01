Frische Brötchen trotz Evakuierung Am Tag nach dem Bombenfund in Pirna muss niemand auf ein gutes Frühstück verzichten. Die Bäcker halten trotz aller Widrigkeiten die Stellung.

Trotz der Evakuierung in der Nacht von Donnerstag auf Freitag gab es am Morgen bei Bäckermeister Robert Scholz frische Brötchen. © Daniel Schäfer

Pirna. Wegen des Bombenfundes war auch die Bäckerei Scholz in der Pirnaer Südvorstadt evakuiert worden. Doch am Tag danach musste niemand auf frische Brötchen verzichten, wie Inhaber Robert Scholz schmunzelnd feststellt.

Um 16 Uhr am Donnerstag weckt ihn seine Frau aus dem Mittagsschlaf und informiert ihn über die Bombe, die auf dem Sonnenstein gefunden wurde. „Angst hatte ich eigentlich nicht, denn zwischen unserer Bäckerei und dem Fundort ist ja der große Berg“, erklärt Robert Scholz. Bis 18 Uhr hat der Laden ganz normal geöffnet. Kunden kommen und gehen. Immer wieder schaut Robert Scholz auf die Webseiten der Stadt Pirna und der SZ. Wird nun evakuiert oder nicht, und vor allem: Ist die Bäckerei betroffen? Es herrscht Unklarheit.

„Schließlich wurde es uns zu heikel, da wir auch zwei kleine Kinder haben. Die wollten wir nicht aus dem Schlaf wecken, falls später eine Evakuierung angeordnet wird“, sagt der Bäckermeister. Gegen 19 Uhr packt Familie Scholz das Nötigste zusammen und findet Zuflucht bei der Schwiegermutter in Dorf Wehlen. Wenig später liest Robert Scholz im Netz über die Evakuierung. Auch sein Haus ist betroffen. Gut, dass die Familie sich bereits vorher entschlossen hat, das Heim zu verlassen.

Wie geht es jetzt weiter? Ohne zu wissen, ob er in dieser Nacht noch in seine Backstube zurück darf, denkt er optimistisch und stellt den Wecker auf zwei Uhr nachts. Bingo! „Als ich aus Wehlen rausfuhr, kamen mir nach kurzer Zeit Polizeiautos entgegen. Da wusste ich sofort, dass die Bombe entschärft ist, die Straßen wieder frei sind und die Evakuierung aufgehoben wurde“, berichtet der 39-Jährige.

Als er sich der Siedlung nähert, bietet sich ihm ein ungewöhnliches Bild. Auf den Straßen sieht er viele Menschen, die mitten in der Nacht aus den Notunterkünften oder von Freunden wieder in ihre Häuser zurückkehren. Er selbst geht in die Backstube, um gerade noch rechtzeitig den Teig für die Brötchen anzusetzen.

Um Punkt sechs Uhr öffnet das Geschäft wie an jedem normalen Tag und verkauft Weißbrot, Semmeln und Eierschecke als wäre nichts gewesen. „Aber das Gesprächsthema Nummer eins war natürlich die Bombe. Ich habe den Eindruck, dass die meisten Verständnis für die Evakuierung hatten“, sagt Scholz.

zur Startseite