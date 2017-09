Freistaat will erstes westdeutsches Bundesland überholen Landesregierung attestiert sich guten Einsatz von Soli-Geldern und setzt ab 2020 auf neue Ziele.

Der Finanzminister von Sachsen, Georg Unland (CDU). © dpa

Es ist ein regelmäßiger Termin, für Sachsens Finanzminister Georg Unland (CDU) diesmal allerdings ein besonders erfreulicher: Als der Politiker am Dienstag den jüngsten Bericht zur Verwendung der Solidarpaktmittel vorstellte, konnte er eindrucksvolle Zahlen präsentieren. So wurden in Sachsen dank der eigenen Finanzkraft allein im vergangenen Jahr insgesamt 3,4 Milliarden Euro investiert – das ist dreimal mehr als die aktuellen Zuschüsse aus dem laufenden Solipakt II (1,12 Milliarden). Mit einer Investitionsquote von 16 Prozent liegt der Freistaat damit weiter an der Spitze aller Flächenbundesländer. Zudem erreichte man in den vergangenen drei Jahren bundesweit das höchste Wirtschaftswachstum. Halte diese gute Entwicklung, so Unlands optimistische Prognose, könne man nach 2020 damit rechnen, dass Sachsen wirtschaftlich das erste westdeutsche Bundesland erreicht und überholt. In dem Fall wahrscheinlich Schleswig-Holstein.

Unland warnte in dem Zusammenhang aber auch vor allzu großen Erwartungen. Trotz der guten Entwicklung Sachsens liege man in puncto Wirtschaftskraft immer noch etwa ein Viertel unter dem Durchschnitt aller westdeutschen Flächenländer. Daher sei es enorm wichtig, dass auch nach dem Auslaufen des Solidarpakts im Jahr 2020 strukturelle Defizite ausgeglichen werden. Nach der kürzlich erfolgten Einigung zwischen Bund und Ländern erhält Sachsen dann pro Jahr weiter rund 550 Millionen Euro – lange Zeit war damit gerechnet worden, dass es über den Solidarpakt hinaus keine weitere Unterstützung gibt.

Kritik an Unlands Bilanz kommt von den Grünen und den Linken. Dort moniert man, dass bloße Zahlen nichts darüber aussagen, ob das viele Geld auch vernünftig investiert wurde. Einen Teil der enormen Summen, so ein weiterer Vorwurf, parke Sachsen zudem in Fonds, ohne dass vor Ort damit tatsächlich etwas passiert. (SZ/gs)

zur Startseite