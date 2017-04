Freistaat soll die Burg fördern Die Linke-Fraktion bringt im Landtag einen Antrag ein. Der Freistaat soll das Bauwerk in Hohnstein erhalten und weiterentwickeln.

Bald könnte ein Museum an eines der ersten KZs der NS-Zeit auf der Burg Hohnstein erinnern. © Daniel Förster

Die Linke-Fraktion im sächsischen Landtag übt wegen der Burg Hohnstein nun Druck auf die Landesregierung aus. Ende vergangener Woche hat der Fraktionsvorsitzende Rico Gebhardt einen Antrag zum Erhalt der Burg Hohnstein eingereicht. Darin schlägt die Fraktion den sächsischen Parlamentariern folgenden Beschluss vor:

Der Freistaat soll den Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge bei der Finanzierung und der Unterhaltung der Burg, die als sächsisches Kulturdenkmal eingestuft ist, unterstützen. Außerdem soll sich die Landesregierung dafür einsetzen, dass die Burg dauerhaft im Besitz der Öffentlichkeit bleibt. Sachsen soll dafür sorgen, dass auf dem Gelände eine öffentliche KZ-Gedenkstätte eingerichtet wird. Dort soll daran erinnert werden, dass die Nationalsozialisten vom März 1933 bis August 1934 auf der Burg eines der ersten Schutzhaftlager Sachsens für etwa 5 600 politische Gefangene unterhielten. Unter ihnen befanden sich Sozialdemokraten, Kommunisten, Pfarrer, Lehrer und Kommunalpolitiker.

Zudem schlägt die Linke vor, dass die Burg in die Stiftung Sächsische Gedenkstätten überführt und künftig von ihr betreut wird. Die Stiftung unterhält derzeit unter anderem Gedenkstätten in Bautzen, Zeithain und auf dem Pirnaer Sonnenstein.

„Wegen der zumeist unterschätzten Bedeutung früher Konzentrationslager in der NS-Zeit soll an einem authentischen Ort wie der Burg Hohnstein die Erinnerung an die Anfänge der Konzentrationslager wachgehalten werden“, heißt es in dem Antrag.

Er soll zunächst in einem Ausschuss und anschließend im Plenum des Landtages öffentlich diskutiert werden. Genaue Termine dafür gibt es noch nicht.

zur Startseite