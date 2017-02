Freistaat erbt und hat nichts davon

© dpa

Der Freistaat Sachsen hat weiterhin wenig Glück mit den sogenannten Fiskalerbschaften. Diese fallen dem Land zu, wenn nach dem Tod eines Erblassers weder Ehegatte, noch Lebenspartner, noch Kinder, noch weitere Verwandtschaft des Vererbers aufgefunden oder ermittelt werden können.

Ausschlagen kann sie der Freistaat nicht, obwohl sich eine Annahme des Erbes für ihn in der Regel nicht lohnt. So erzielte man im vergangenen Jahr durch Fiskalerbschaften zunächst Einnahmen von knapp 4,8 Millionen Euro. Dem standen jedoch unmittelbare Ausgaben in Höhe von 1,9 Millionen Euro gegenüber, die durch den Erbfall zu begleichen waren. Zusätzlich fallen für das Land Personal- und Verwaltungskosten an. Deren genaue Höhe für das Jahr 2016 steht noch nicht fest. 2015 waren es jedoch immerhin fast 2,2 Millionen Euro, teilte die Staatsregierung jetzt auf eine parlamentarische Anfrage mit.

Häufig sind gerade Fiskalerbschaften mit einer übermäßig langen Bearbeitungszeit verbunden. So sind derzeit noch 3 493 Erbschaftsverfahren nicht abgeschlossen, die bereits vor 2016 angefallen sind. (SZ/gs)

zur Startseite