Freiheitsstrafe für Sextäter Ein 44-jähriger Mann aus Leisnig stand wegen sexueller Nötigung vor Gericht. Jetzt soll er ins Gefängnis.

Ein Fall für das Amtsgericht Döbeln. © André Braun

An einem Mittag im September 2016 eskalierte der Streit. Ein 44 Jahre alter Leisniger griff in ihrer Wohnung seine Ex-Freundin an. Der Grund: Eifersucht. Er soll die Frau gewürgt, geschlagen und gegen den Küchen- und den Wohnzimmerschrank gedrückt haben – so steht es in der Anklage der Staatsanwaltschaft. Anschließend zog er sie ins Schlafzimmer, warf sie aufs Bett und zog ihr Hosen und Slip aus.

Weil das Opfer sich kräftig wehrte, trat, kratzte und biss, soll er sie in den Daumen und das Schambein gebissen haben. Als er von ihr abließ und kurzzeitig das Schlafzimmer verließ, sprang die Frau, ohne Hosen und nur mit einem T-Shirt bekleidet, aus einem drei Meter hoch gelegenen Fenster. Wegen der Tat musste sich der Angeklagte jetzt vorm Schöffengericht des Amtsgerichts Döbeln verantworten. Vorgeworfen wurden ihm sexuelle Nötigung und vorsätzliche Körperverletzung. Bei ihrem Sprung aus dem Fenster erlitt die Geschädigte eine Stauchung der Wirbelsäule und eine Prellung des Handgelenks. Sie war mehrere Tage krankgeschrieben.

Zur Tat befragt, erzählte der Angeklagte dem Gericht eine unglaubliche Geschichte, bei der sich Richterin Karin Fahlberg und Staatsanwältin Angelika Rickert in eine Märchenstunde versetzt fühlten. Angeblich soll ihn mehrfach ein Mann in einem alten silbernen Ford ohne Kennzeichen Handybilder von der Ex-Freundin gezeigt haben. Diese zeigten sie mit anderen Männern. Der Fremde habe eine Perücke mit halblangen blonden Haaren getragen und ihm mindestens 20 Mal aufgelauert. Auf den Fotos habe gestanden, dass er über die Bilder Stillschweigen bewahren soll, sonst würde ihm etwas passieren.

Zweimal habe jemand aus einem Gebüsch heraus mit einem Luftgewehr auf ihn und seinen Hund geschossen. Am Tattag habe er wegen der Bilder mit der Geschädigten reden wollen, sagte der Leisniger. Dabei sei es zum Streit gekommen. „Einen sexuellen Hintergrund hat es nicht gehabt“, sagte er. „Ich wollte ihr lediglich den Hintern versohlen.“

Das Opfer stellte er als streitsüchtige Person dar, die ihn getreten, gekratzt und gebissen habe. Doch das glaubte ihm im Gericht keiner. Ohne Belastungseifer erzählte das Opfer den Tathergang. Eine Zeugin, die die Hilferufe und den Streit hörte, sah die Geschädigte unterhalb des Fensters knien. Sie war nur mit einem T-Shirt bekleidet. Auch an Worte des Streites kann sie sich erinnern. Ihre Tochter, die ebenfalls die Hilferufe hörte, rief die Polizei. Als die beiden Frauen sich um die Geschädigte kümmerten, kam der Angeklagte aus dem Haus gelaufen. Er warf dem Opfer den Wohnungsschlüssel hin und verschwand.

Weil die Geschädigte keinen Belastungseifer zeigte und weil es Widersprüche zwischen der Aussage des Angeklagten vor Gericht und der bei seiner polizeilichen Vernehmung gab, geht das Gericht davon aus, dass sich die Tat so zugetragen hat, wie sie in der Anklageschrift steht. Richterin Karin Fahlberg verurteilt den Beschuldigten zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und drei Monaten. Die Strafe wird nicht zur Bewährung ausgesetzt.

Der Angeklagte ist mehrfach, wenn auch nicht einschlägig, vorbestraft und hat bereits Hafterfahrung. „Es war ein starker körperlicher Übergriff“, sagt Richterin Fahlberg in der Urteilsbegründung. „In ihrer Not sprang sie aus dem Fenster. Wir schenken dem Opfer Glauben, denn das, was Sie uns erzählt haben, ergibt wenig Sinn. Dagegen decken sich die Angaben der Geschädigten mit denen der Zeugin.“ Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

