Freie Schulen befürchten Lehrerklau

Am Christlichen Gymnasium Rudolf Stempel in Riesa hatte man aus ähnlichem Anlass bereits demonstriert und denkt jetzt über neue Protestformen nach.

So langsam werden die Kollegen unruhig. Mit diesen Worten beschreibt die Geschäftsführerin der Freien Werkschule Meißen Dorothee Finzel ein verbreitetes Gefühl in der Mitarbeiterschaft ihres Hauses. Jahrelang hätten viele Pädagogen an den freien Schulen in Sachsen oft Überdurchschnittliches geleistet, und dies bei unterdurchschnittlichen Gehältern. Getragen habe sie neben dem Glauben an das besondere pädagogische Konzept das Vertrauen darauf, später einmal genau so viel zu verdienen, wie ihre Kollegen an staatlichen Schulen.

Doch dieses Vertrauen wird allmählich immer rissiger. Für den neusten Riss sorgt das sogenannte Maßnahmepaket „Zukunftsfähige Schule“ der Staatsregierung, bei dem innerhalb von zwei Jahren 213,5 Millionen Euro fließen sollen. Ziel ist es, den Lehrerberuf in Sachsen insgesamt finanziell und ideell attraktiver zu machen. In einer Pressemitteilung des Kultusministeriums werden die Punkte aufgeführt. So sollen Lehramtsanwärter ab dem neuen Jahr einen Gehaltszuschlag von 390 Euro pro Monat bekommen, wenn sie sich als Referendare verpflichten, später für vier Jahre als Lehrer in Sachsen tätig zu sein. Oberschullehrer werden ab 1. Januar von Beginn ihrer Tätigkeit an in der Entgeltgruppe 13 TV-L eingruppiert. Die bisherige vierjährige Wartezeit fällt weg. Weitere materielle und inhaltliche Anreize folgen.

Der Haken an dem Förderprogramm: Es ist ausdrücklich nur für Schulen in öffentlicher Trägerschaft aufgelegt. Die freien Schulen im Land bleiben zumindest zunächst außen vor. Erst mit einem Jahr verzögert und dann auch nicht in der ihnen zustehenden Höhe dürften die Zuschüsse für freie Schulträger erhöht werden, heißt es in einem Protestbrief, mit dem sich die Werkschule jetzt an Kultusministerin Brunhild Kurth (CDU) gewandt hat.

Die Meißner wissen sich in ihrer Kritik einig mit den Kollegen an mittlerweile fast 400 allgemeinbildenden Privatschulen im Freistaat. Ihr Anteil an der Bildungslandschaft ist in den vergangenen Jahren stetig gestiegen. Vergangenes Schuljahr lernten deutlich mehr als 60 000 Schüler in freien Schulen. Die Lehrerzahl lag bei knapp 5 000. Ohne diesen Bereich könnte das ohnehin wacklige sächsische Bildungswesen mit seinem weit verbreiteten Lehrermangel kaum bestehen.

Werkschul-Geschäftsführerin Dorothee Finzel kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass dieser Mangel zumindest teilweise auf Kosten der Privatschulen behoben werden soll. Mit dem Förderpaket „Zukunftsfähige Schule“ gingen die Gehälter an freien und staatlichen Schulen erneut auseinander. Die Konkurrenz zwischen beiden Arbeitgebern verschärfe sich. Umgehend sollte diese Schere geschlossen werden, fordert die Werkschule.

Auch das Christliche Gymnasium „Rudolf Stempel“ in Riesa ist von dem Problem betroffen: „Die Schülersätze decken die Tariferhöhungen im Öffentlichen Dienst in keinster Weise“, erklärt Geschäftsführerin Diana Ulbricht. 2,3 Prozent Tariferhöhung stehen einem lediglich um 0,52 Prozent steigenden Schülerkostensatz gegenüber. Die Schule kompensiert das, indem die Lehrer weniger Gehalt erhalten, als ihre Kollegen an öffentlichen Schulen sowie durch die enge Kalkulation aller laufenden Kosten, zum Beispiel für Miete und Lernmittel.

Dafür habe die freie Schule als Arbeitgeber aber andere Vorteile: „Da wir selbst einstellen können, gibt es keine Abordnungen für die Kollegen an andere Schulen. Das bedeutet die Sicherheit des Arbeitsortes und flachere Hierarchien“, so Ulbricht. „Trotzdem müssen wir natürlich aufpassen, dass wir unsere Fachkräfte langfristig halten.“ Eine Demo für mehr Gleichberechtigung sei derzeit nicht wieder geplant.

Das Stempel-Gymnasium ist auch Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft freie Schulen. „Wenn es so weitergeht, werden wir uns dort sicher wieder eine Protestform überlegen“, sagt die Geschäftsführerin. „Schade, dass wir da immer wieder an der gleichen Stelle anfangen müssen. Am Ende wird es sicher auf eine Klage beim Verfassungsgericht hinauslaufen. Bis dahin hat der Freistaat Sachsen aber mal wieder eine Menge Geld bei der so wichtigen Bildung unserer Kinder und Jugendlichen gespart.“

