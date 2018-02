Frauenleiche in Waldgebiet nahe Cospudener See entdeckt

Leipzig. Die Leiche einer Frau ist am Montag in einem Waldgebiet in der Nähe des Cospudener Sees im Süden von Leipzig gefunden worden. Ob die Frau möglicherweise erfroren ist oder Opfer eines Verbrechens wurde, könne zur Zeit noch nicht gesagt werden, teilte die Polizei mit.

Zunächst hatte die „Bild“ über den Fall berichtet. Demnach soll es sich um eine 55-Jährige handeln, die seit vielen Jahren in dem Waldgebiet als Einsiedlerin gelebt haben soll. (dpa)

