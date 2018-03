Frau wohl auf vereistem Fluss eingebrochen

Penig. Die Polizei hat die Suche nach einer vermissten Frau in der Zwickauer Mulde vorerst eingestellt. Wie ein Sprecher der Polizeidirektion Chemnitz am Freitag sagte, ist der Einsatz der Taucher abgebrochen worden. Die vermisste 53-Jährige ist möglicherweise zwischen Penig und Amerika im Landkreis Mittelsachsen auf dem Eis des Flusses eingebrochen. Angehörige der Frau hatten bei ihrer Suche Fußspuren entdeckt, die auf dem teilweise zugefrorenen Gewässer bis zu einer Einbruchstelle führten.

Laut Polizei gibt es keine Anhaltspunkte dafür, dass die Vermisste an anderer Stelle an Land gekommen ist. „Wir würden sonst nicht im Wasser suchen“, sagte der Polizeisprecher. Die Suche nach der Frau sei noch nicht gänzlich eingestellt worden, betonte er. „Sie ist ja noch nicht gefunden worden.“ Am Montag soll bei einer Lagebesprechung neu darüber entschieden werden, ob noch einmal Taucher zum Einsatz kommen. (dpa)

