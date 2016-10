Frau überfällt Seniorin Eine 85-Jährige aus Görlitz ist Opfer eines Raubüberfalls geworden. Dabei verletzte sie sich schwer. Nun sucht die Polizei nach Zeugen – und ermittelt wegen versuchten Mordes.

Symbolbild. © Bodo Marks/dpa

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen zu einem Raubüberfall, bei dem sich am Mittwochnachmittag in Görlitz eine 85-jährige Frau schwer verletzt hat. Die Tat geschah zwischen 13:30 Uhr und 15:30 Uhr in der Wohnung der Seniorin an der Julius-Mottler-Straße. Darüber informiert Thomas Knaup von der Polizeidirektion Görlitz.

Nach dessen derzeitigen Erkenntnissen läutete eine unbekannte Frau an der Wohnungstür der Seniorin. „Diese öffnete und meinte offenbar, einer Mitarbeiterin des Pflegedienstes gegenüberzustehen“, so der Polizeisprecher. Die fremde Frau betrat unter einem Vorwand die Wohnung und verwickelte die Seniorin in ein Gespräch. Im weiteren Verlauf griff sie die 85-Jährige tätlich an und verletzte sie. „Weitere Details zum Ablauf des Geschehens in der Wohnung oder zu den Verletzungen der Frau können derzeit nicht vermittelt werden, um durch die Preisgabe von Täterwissen den Fortgang der Ermittlungen nicht zu gefährden“, erklärt Knaup.

Nachdem die Seniorin wieder zu sich kam, informierte sie Angehörige. Die alarmierten den Rettungsdienst. Die Rettungsleitstelle rief die Polizei hinzu. Die 85-Jährige kam in ein Krankenhaus eingeliefert. „Sie befindet sich nicht in Lebensgefahr“, berichtet der Sprecher. Nach ersten Ermittlungen sind aus der Wohnungen Geldbörsen verschwunden Diese enthielten in Summe laut Knaup einen geringen Bargeldbetrag. Noch am Abend suchte ein Spürhund im Umfeld des Tatortes nach Spuren.

Die Polizeidirektion Görlitz hat eine Sonderkommission gebildet. Die Kriminalpolizei hat in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Görlitz Ermittlungen wegen versuchten Mordes mit schwerem Raub aufgenommen. Die Tatverdächtige ist etwa 30 Jahre alt und etwa 1,65 Meter groß. Sie hat kurzes, blondes Haar und spricht akzentfrei Deutsch. Bekleidet war die Tatverdächtige mit einer dunkelbraunen Hose, einer bräunlichen Strickjacke und einen weißem Kittel.

Die Ermittler fragen:

Wer hat die Frau am Nachmittag im Stadtteil Weinhübel, insbesondere vor der Wohnung an der Julius-Mottler-Straße gesehen?

Hat die Frau am Tattag oder bereits im Vorfeld auch anderen Wohnungen geläutet oder Kontakt zu anderen Personen im Wohngebiet gehabt?

Wer hat gesehen, wohin die Frau nach der Tat gegangen ist oder auf welche Weise sie die Örtlichkeit verlassen hat?

War die Frau in Begleitung anderer Personen?

Wer hat Kenntnis von zurückliegenden, ähnlich gelagerten Sachverhalten in Verbindung mit mutmaßlichen oder tatsächlichen Mitarbeitern von Pflegediensten?

Wer im Stadtgebiet Geldbörsen findet, wird gebeten, diese in keinem Fall anzufassen und die Polizei zu rufen, um etwaige Spuren nicht zu verwischen.

Hinweise nimmt das Führungs- und Lagezentrum der Polizeidirektion Görlitz (03581468100) entgegen. (szo/tc)

