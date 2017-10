Frau stirbt bei Verkehrsunfall bei Großschönau Ein Seat-Fahrer verliert die Kontrolle über sein Fahrzeug und stößt mit dem Gegenverkehr zusammen. Für die Beifahrerin kam jede Hilfe zu spät.

Ein schwerer Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang ereignete sich am Sonnabend zwischen Hörnitz und Großschönau. © xcitepress/mr

Großschönau. Am frühen Sonnabendnachmittag ist bei einem schweren Verkehrsunfall zwischen Hörnitz und Großschönau eine 59-jährige Frau ums Leben gekommen. Wie ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz mitteilte, verlor ein 39-jähriger Seat-Fahrer aus noch unbekannten Gründen in einer Rechtskurve zwischen den Ortschaften die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet quer zur Fahrbahn in den Gegenverkehr. Ein entgegenkommender Skoda konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Dessen 26-jähriger Fahrer und seine 25-jährige Beifahrerin mussten schwer verletzt per Krankenwagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht werden. Der Unfallverursacher musste gar per Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden. Seiner Beifahrerin dagegen konnte nicht mehr geholfen werden, sie erlag noch am Unfallort ihren Verletzungen.

An den Fahrzeugen entstand insgesamt 14 000 Euro Sachschaden, die Straße musste zwischen 12.50 und 16.45 Uhr voll gesperrt werden. Der Verkehrsunfalldienst der Verkehrspolizeiinspektion Görlitz hat die weiteren Ermittlungen zum Unfallgeschehen übernommen. (szo)

