Frau stirbt bei Autounfall

Eine 40-jährige Frau ist am Sonntagmorgen mit ihrem Auto im Landkreis Nordsachsen gegen einen Baum geprallt und am Unfallort an ihren schweren Verletzungen gestorben.

Ihre elfjährige Tochter wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Beide waren laut Polizei auf der S31 zwischen dem Oschatzer Ortsteil Lonnewitz und Kleinragewitz unterwegs, als die Frau aus noch ungeklärter Ursache mit ihrem Wagen von der Fahrbahn abkam und gegen den Baum stieß. Feuerwehrleute mussten die eingeklemmte Mutter und Tochter befreien. Wegen der Unfallaufnahme und Bergung war die Straße stundenlang voll gesperrt. (dpa)

