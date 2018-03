Frau bricht Schlüssel von Handschellen ab

Chemnitz. Eine 29-Jährige hat sich in Chemnitz heftig gegen ihre Festnahme gewehrt und dabei eine Polizeibeamtin leicht verletzt. Sich selbst brachte die Frau zugleich in eine unkomfortable Situation: „Sie setzte sich so heftig zur Wehr, dass sie beim Anlegen der Handfessel den Schlüssel abbrach und diese nicht mehr geöffnet werden konnte“, teilte die Bundespolizei am Dienstag mit. Die Feuerwehr musste mit einem Bolzenschneider anrücken, um die Frau zu befreien.

Die 29-Jährige war am Montag einer Streife auf dem Hauptbahnhof der Stadt aufgefallen. Sie wurde wegen diverser Delikte wie Körperverletzung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung gesucht. Gegen die Frau lag ein sogenannter Sitzungshaftbefehl vor, weil sie nicht zu einer Gerichtsverhandlung erschienen war. Deshalb wurde sie auf das Revier gebracht, wo sie sich heftig zur Wehr setzte. Die Frau kam später ins Gefängnis. (dpa)

