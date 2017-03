Frau bei Unfall schwer verletzt

Eine Autofahrerin ist am Montagabend auf einer Landstraße bei St. Egidien (Landkreis Zwickau) bei einem selbst verursachten Unfall schwer verletzt worden.

Die 50-Jährige sei aus unbekannter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und habe dann zwei Bäume gestreift, teilte die Polizei in Zwickau am Dienstag mit. Sie wurde in ihrem Wagen eingeklemmt und musste schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden.

An den Bäumen und dem Auto entstand ein Sachschaden von insgesamt 13 000 Euro. (dpa)

