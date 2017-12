Fragwürdige Stickerei für neue Polizeipanzerwagen Die Symbolsprache auf den Sitzen der neuen sächsischen Einsatz-Panzerwagen sorgt für Wirbel im Netz. Das Innenministerium will sich nicht in die rechte Ecke stellen lassen.

Auf den Sitzen des Panzers ist die Beschriftung „Spezialeinsatzkommando“ und unter einem Logo mit Lorbeerkranz „Sachsen“ jeweils in Frakturschrift zu sehen. © Dirk Knofe/dpa

Leipzig. Am Freitag bekam das Innenministerium den ersten von zwei neuen, tonnenschweren Polizeipanzerwagen geliefert, es gab eigens einen Pressetermin dafür.

Die beiden Sonderfahrzeuge „Survivor“ des Unternehmens Rheinmetall für insgesamt drei Millionen Euro sollen vor allem bei Anti-Terror-Einsätzen des Landeskriminalamtes (LKA) genutzt werden. Für einigen Unmut sorgt jetzt allerdings ein fragwürdiges Detail: Stickereien auf den Rückenlehnen der Fahrersitze, die Kritiker wahlweise an die Nazi-Zeit oder an das ehemalige Königreich Sachsen denken lassen. „Hübsches Logo! Fast wie früher ... fehlen nur Adler und Kreuz“, twitterte ein Beobachter und fügte hinzu: „Frage mich, wer sich sowas ausdenkt heutzutage im Freistaat Sachsen?“

Tatsächlich zeigt die historisierende Stickerei das Sachsen-Wappen im Lorbeer-Kranz, verziert mit dicken Linien links und rechts – wie stilisierte Reichsadler-Schwingen. Der Schriftzug „Spezialeinsatzkommando Sachsen“ ist in Frakturschrift gestaltet. „Hätte nicht gereicht ,Polizei Sachsen‘ und in einer zeitgemäßen Schrift?“, fragte ein anderer Verfasser auf Twitter.

Das Innenministerium wehrte sich jedoch postwendend gegen Vorwürfe: „Das Fahrzeug wurde mit dieser Bestickung der Sitze vom Hersteller so ausgeliefert“, twitterte das Ministerium zurück. „Auch wenn die vom Hersteller gewählte Schriftart nicht dem Markenhandbuch entspricht: Darin ein Indiz für rechte Attitüde zu sehen, weisen wir entschieden zurück.“

Ein Sprecher von Rheinmetall in Düsseldorf erklärte indes auf SZ-Anfrage, dass man diese öffentlichen Fragen nicht kommentieren werde.

Grünen-Politiker Volker Beck ließ es dabei aber nicht bewenden. Er forderte: „Also das sollte man schon klären und der Öffentlichkeit die Bestelldokumente diesbezüglich zur Verfügung stellen.“

Die Netzgemeinde verweist zudem auf ein offizielles Video zur Präsentation des Panzers. Darin sagt ein Mitarbeiter des LKA, zu dessen Fuhrpark die gepanzerten Lastwagen gehören: „Insgesamt ist das Fahrzeug genau so, wie wir uns das vorgestellt haben.“



Angesichts der öffentlichen Debatte kündigt Behördensprecher Tom Bernhardt an, dass das LKA über mögliche Änderungen nachdenke. „Die Reaktion macht uns traurig“, sagt Bernhardt. „In die rechte Ecke gehören wir nicht und wollen wir nicht. Gerade bei der Bekämpfung des Rechtsextremismus sind wir weit vorne.“ Das Logo sei eigentlich für den internen Gebrauch und gehöre seit 1991 zum Markenhandbuch des Spezialeinsatzkommandos (SEK) in Sachsen, ohne das jemand daran Anstoß genommen habe. „Der Hersteller des Fahrzeugs hat uns die Anbringung eines identitätsstiftenden Logos angeboten – und da sagen wir nicht Nein“, betonte Bernhardt. Die Krone auf dem Wappen sei in diesem Fall zu sehen, weil „Krone“ der Funkrufname der Einheit sei. Löwen seien Leipzigs Wappentier, wo die Spezialfahrzeuge stationiert sind. Und die alte Frakturschrift habe die Nazi-Spitze 1941 verboten, weil sie ihnen „zu jüdisch“ gewesen sei. Die heftigen Reaktionen, so Bernhardt, würden nun dennoch ein Nachdenken über die Stickereien auslösen.

