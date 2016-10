Forstwissenschaftspreis für Dresdnerin

Seit 2009 ist Doreen Schmiedel wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl Biodiversität und Naturschutz der TU Dresden. © TU Dresden

Die Umweltwissenschaftlerin Doreen Schmiedel von der Technischen Universität Dresden ist mit dem Deutschen Forstwissenschaftspreises 2016 ausgezeichnet worden. Sie habe die mit 15 000 Euro am höchsten dotierte forstwissenschaftliche Auszeichnung im deutschsprachigen Raum für ihre wissenschaftliche Leistung in Forschung und Lehre erhalten, teilte die Hochschule am Dienstag mit.

Die 35-Jährige habe unter anderem international durch Publikationen in Zeitschriften und durch Vorträge bei Tagungen auf sich aufmerksam gemacht. Seit 2009 ist sie wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl Biodiversität und Naturschutz der TU Dresden.

Der Preis der Eva-Mayr-Stihl-Stiftung wird alle zwei Jahre vergeben. Ein Kuratorium hatte die Entscheidung getroffen. Der Preis wurde schon am 27. September bei einer Tagung an der Universität Freiburg (Baden-Württemberg) verliehen. (dpa)

