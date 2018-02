Forscher für Teil-Beobachtung der AfD

Dresden. Der Dresdner Politikwissenschaftler Steffen Kailitz plädiert für eine Beobachtung von Teilen der AfD durch den Verfassungsschutz. Dies sei „gerechtfertigt und notwendig vor allem im Falle der ostdeutschen Landesverbände Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen“. In diesen Ländern werde der „völkisch-nationale Flügel immer dominanter“, sagte Kailitz.

Dieser rechtsradikale Teil der AfD habe auch innerhalb der Gesamtpartei eine „immer größere Kraft“, sagte der Forscher am Dresdner Hannah-Arendt-Institut. Trotz einer erneuten Debatte über mögliche verfassungsfeindliche Tendenzen in der Partei lehnen die Verfassungsschutzbehörden in den drei mitteldeutschen Ländern die Beobachtung der AfD weiterhin ab.

Begründet wird dies vor allem mit den hohen gesetzlichen Hürden, die dafür zu überspringen seien. Kailitz verwies jedoch auf die Möglichkeit, Gruppierungen innerhalb einer Partei zu beobachten. Nicht die gesamte Partei AfD sei rechtsextremistisch, der völkisch-nationale Flügel aber „auf jeden Fall“. Dort sei „eindeutig die Grenze zum Rechtsextremismus überschritten“, fügte der Wissenschaftler hinzu. (SZ/epd).

