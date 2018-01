Ford rast in Real-Markt Mutmaßliche Diebe haben sich am Freitagmorgen auf rabiate Art Zugang zu einem Supermarkt in Heidenau verschafft. Das Einkaufszentrum öffnete mit Verspätung.

zurück Bild 1 von 3 weiter Der Ford durchbrach die Eingangstür aus Glas. © Marko Förster Der Ford durchbrach die Eingangstür aus Glas.

Die Polizei inspiziert den Tatort.

Die Einbrecher hatten es offenbar auf den Handyladen (im Hintergrund) abgesehen.

Heidenau. Auf die rabiate Tour versuchten es Diebe bei einem Einbruch im Heidenauer Real-Markt. Am Freitagmorgen gegen 4.45 Uhr rasten sie mit einem silbergrauen Ford durch die gläserne Eingangstür des Supermarkts und lösten dabei Alarm aus. Am Ford befanden sich gestohlenes Kennzeichen. Das Fahrzeug selbst war im Dezember vergangen Jahres in Heidenau entwendet worden. Ob etwas gestohlen wurde, ist bislang nicht bekannt. Nach ersten Ermittlungen hatten es die Täter offenbar auf ein separates Geschäft in dem Markt abgesehen und wollten Handys stehlen. Doch der Laden ist extra gesichert, woran die Einbrecher offenbar scheiterten. Sie machten sich nach dem misslungenen Versuch auf und davon.

Der Markt, der üblicherweise 7 Uhr öffnet, blieb im Zuge der polizeilichen Maßnahmen geschlossen und öffnete für den Kundenverkehr gegen 8.40 Uhr. (szo)

